«Мы бы им не продали»: отравившейся школьнице из Курганской области купил «Мистер сидр» взрослый друг

Сейчас злополучный сидр сняли с продажи
Фото: Егор ИВЛЕВ
Сегодня, 14 июня, в Шумихе Курганской области проходит прощание с 17-летней девочкой, которая погибла от ядовитого напитка «Мистер сидр». Как передает корреспондент КП-Челябинск, на прощание с девочкой пришло много людей. В небольшом райцентре Шумиха с населением около 17 тыс. человек все друг друга знают.
На прощание с девочкой пришли родные и друзья
Фото: Егор ИВЛЕВ
Трагедия потрясла весь город
Фото: Егор ИВЛЕВ
Девочку похоронили рядом с родственником
Фото: Егор ИВЛЕВ
Мы также отправились с магазин, где они купили злополучный напиток и нашли ответ на главный вопрос: как школьница и ее подруга-ровесница смогли купить алкоголь? Оказывается, им в этом помог взрослый друг.
— Мы бы им не продали. С этим у нас очень строго. Они попросили 20-летнего друга, он купил им три литра, — рассказала КП-Челябинск администратор магазина Ирина.
К слову, эта цифра расходится с так и не подтвержденными данными, что погибшая выпила 2,5 литра и еще 1,5 ее подруга. Со второй девочкой все хорошо.
Проверяет ли полиция друзей школьницы? Получить ответ на этот вопрос не удалось — в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области не берут трубку.
В этом магазине был куплен смертоносный сидр
Фото: Егор ИВЛЕВ
К самому магазину, по словам продавцов, у Роспотребнадзора и полиции претензий нет. Все необходимые документы на поставку произведенного в Самарской области напитка у них были. После случившегося точка закрывалась «по решению директора» — там якобы собирались делать ремонт.
— Этого сидра у нас не будет больше никогда. Для нас это тоже трагедия, у меня самой дочка растет. И мы здесь сильно переживаем, — призналась администратор.
Помимо напитков в магазине есть и закуски
Фото: Егор ИВЛЕВ
Напомним, девочка отравилась вечером 3 июня. Маша (имя изменено, — Прим. ред.) — примерный подросток, которая хорошо училась и получала награды на патриотических конкурсах. Но что-то пошло не так, когда девочка и ее подруга купили «Мистер Сидр» с тропическим вкусом и экзотическим названием «Пина колада» (производитель – ООО «Анди», Самарская область).
Итог — Машу забрала скорая. От выпитого она впала в кому, лежала на ИВЛ. По данным наших источников, у нее был отек мозга. Подруге повезло чуть больше, и врачи привели ее в чувства на месте, госпитализация не понадобилась.
Девочка хорошо училась и получала награды на конкурсах
Фото: СОЦСЕТИ
О смерти Маши стало известно 11 июня.
– Врачи до последнего боролись за жизнь девушки, на постоянной основе проводились телемедицинские консультации с Российской детской клинической больницей, главным внештатным анестезиологом РФ, Российской медицинской академией последипломного образования, однако, к сожалению, пациентку не удалось спасти, – сообщили ранее в департаменте здравоохранения Курганской области.
Также в Курганской области после отравления сидром попал в реанимацию житель города Шадринска. Как уточнили в Департаменте здравоохранения, угрозы жизни нет.
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