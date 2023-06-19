«Лучше бы он убился»: что говорят соседи о челябинце, который зарезал свою дочь и попытался покончить с собой

Семья жила в квартире на 5 этаже. Фото: Дарья МАРКОВА

Челябинск потрясло страшное событие – мужчина перерезал горло собственной дочери, а потом пытался покончить с собой. Что рассказали о семье соседи и как трагедию переживает мама погибшей девочки. В этом попыталась разобраться КП-Челябинск.

Девочка была радостная, отец ее не ругал

Квартира в девятиэтажке досталась семье от родителей жены. С одной стороны – городской бор, с другой – морг и областная больница. В огороженном дворе – яркая детская площадка, на которой так любила играть маленькая Вика, и клумбы с пионами и кустами. За одним из них в субботу утром и нашли едва живого Андрея.

В злополучное утро 17 июня его жена возвращалась с ночной смены на «Хлебокомбинате». Вот только дома ее уже никто не ждал. Муж перерезал горло 9-летней дочери прямо в кровати – там ее и нашла мама. А сам попытался покончить с собой, но выжил.

Мужчину нашли здесь - сейчас об этом говорят только примятые кусты и соседи. Фото: Дарья МАРКОВА

– Когда узнала об этом, глаза на лоб полезли. Сказали, что он выжил. Лучше бы он убился, ребенок то тут причем? – возмущена их соседка Нина.

На ее глазах росла сначала мама девочки, а потом и сама Вика. Всегда милая и радостная девочка, да и отец был вежливым и спокойным.

– Все время видела отца с дочерью вместе. Когда маленькая была, папа ей ключик давал, она радостная дверь бежала открывать. В школу ее на машине возил. Они здоровались всегда. Не было такого, чтобы он гонял ее или ругались постоянно, – вспоминает соседка.

Любил так, что убил?

Соседи особо семью не знают: не бурагозили, жили как все – тихо. Родителей часто видели с дочерью, их отношения казались близкими. О никакой угрозе ребенку и речи не шло.

Правда, источник КП-Челябинск в правоохранительных органах сообщил, что Андрея М. уже не раз посещали мысли о суициде. Ими он делился с женой, но та не верила, что все может зайти настолько далеко.

А соседи даже не догадывались, что после операции и проблем со здоровьем у Андрея начались трудности психического плана.

– Я бы не сказала никогда, что он такое совершит. Все время его с девочкой видела. Он любил ее, – с грустью вспоминает соседка.

Но есть и те соседи, которые видели только Вику, а вот с родителями, хоть и жили в одном подъезде, знакомы не были.

– Девочку я знала, на детской площадке часто видела, она с моими внуками играла. Хорошая девочка. Нам ее очень жаль. О причинах страшно даже думать. Видела, как труп выносили. А отец ее за кустами лежал – веточки поломал, – с ужасом вспоминает соседка семьи.

На этой детской площадке любила играть Вика. Фото: Дарья МАРКОВА

Все говорили, что повезло

Во время разговора с соседями две женщины зашли в квартиру, где произошла трагедия. Мамы девочки – заплаканная, смотрит пустым взглядом и словно ничего не замечает. Даже страшно представить, что она сейчас испытывает. В квартире она пробыла несколько минут, взяла кое-какие вещи, спустилась вниз, села в машину и уехала.

Это не первая ее трагедия – брат в свое время покончил с собой. Мать тогда начала пить, а девушка не знала, как жить дальше. Поэтому соседи и обрадовались ее свадьбе с Андреем – он казался хорошим мужчиной, все говорили, что ей повезло.

Чтобы добраться до девочки, пришлось вскрывать замок. Фото: Дарья МАРКОВА

Напомним, страшная трагедия произошла утром 17 июня в одном из дворов Медгородка в Челябинске. Мужчина зарезал свою 9-летнюю дочь прямо в ее кровати, а после решил покончить с собой. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, а сегодня днем он скончался.

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