В Челябинской области битумное болото, где едва не погибла женщина, оградили «деревенским» забором

Чиновники заявили, что доступ к опасной местности ограничен. Фото: администрация Троицка

Администрация города Троицка Челябинской области начала принимать меры после инцидента на битумном болоте, где едва не погибла женщина. Опасную территорию уже оградили забором из частокола.

— В настоящее время доступ в это место ограничен. Также объявлены электронные торги по определению подрядчика на ликвидацию битумных разливов, — отчиталась городская администрация на своей странице в соцсетях.

Жители Троицка выразили под постом сомнение, что ограждение сможет простоять несколько месяцев. Особенно их удивило то, что забор сделали в «деревенском» стиле.

— Почему ограждение только с двух сторон?

— И сколько вложено в этот забор? Не окажется ли он из дорогой древесины, типо чтоб не сгнил?

— Его скоро на дрова разберут, не успеет сгнить.

— Кому-то бесплатные дрова, хоть бы до осени достоял чудо-забор.

Напомним, инцидент произошел 4 июня недалеко от троицкого поселка Пятилетка. В битумном болоте увязла коза. Хозяйка полезла вытаскивать животное, но в итоге ее тоже начало затягивать. Прибывшие на место спасатели вытащили женщину и передали ее бригаде скорой помощи.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

После случившегося прокуратура провела проверку. Согласно данным кадастровой карты, битумное болото расположено на земельном участке без четкого разграничения прав собственности. В таких случаях за объектом должна следить местная администрация.

В настоящий момент мэрия города ищет подрядчика для ликвидации болота. На выполнение работ по контракту выделили 600 тысяч рублей.

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