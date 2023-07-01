Проект «Кулинарные рассказы Белкина» стартовал в октябре 2022 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Месяцы ожидания, волнение и … уверенность, что все получится. Ведь проект «Кулинарные рассказы Белкина» - это не просто про забытые и возрожденные рецепты, это про многонациональность и самобытность народностей Южного Урала, про его историю и ценности. Коллектив «Комсомольской правды-Челябинск» вместе с известным кулинаром Алексеем Белкиным с нетерпением ожидали итогов грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. И вот вчера вечером стало известно, что наш проект «Кулинарные рассказы Белкина» оказался в числе победителей. Больше 10 тысяч заявок со всей России, крупные федеральные проекты, и всего тысяча победителей, среди которых и мы.

Мы рассказываем, как из простых ингредиентов приготовить вкусное и полезное блюдо. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Для «Комсомольской правды-Челябинск» это достойное признание проекта, который направлен на возрождение местных традиций. Мы говорим не только об уральской кухне, но и поднимаем интересные исторические факты, заново доносим до молодежи то, кто мы на самом деле, какой была культура еды, что окружало людей, какой был заведен быт, каковы особенности старинных трактиров и едален, их архитектуры. На Южном Урале сложилась своя, самобытная, вкусная кухня, которая впитала в себя самое лучшее от каждого из народов, населяющих наш регион. Это очень интересная и большая работа, в которой нам помогают и историки, и госархив, - говорит директор медиагруппы «Комсомольская правда-Челябинск» Екатерина Парфенова. – Приятно, что проект оценили по достоинству, выделив средства для продолжения культурно-просветительской и исследовательской деятельности. Это повод гордиться нами, всем творческим коллективом.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как рассказала Екатерина Парфенова, в рамках гранта будет написана книга с возрожденными уральскими рецептами, организован фестиваль уральской кухни и будут продолжены выпуски передачи, которую можно прослушать на подкастовой платформе. Все самое важное - читайте на сайте «Комсомольской правды-Челябинск»!

Алексей Белкин много лет по крупицам возрождает старинные русские рецепты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кулинар Алексей Белкин – душа проекта, человек, который много лет возрождает старинные русские рецепты, буквально по крупинкам собирая чудом сохранившиеся обрывки информации, уверен: книга и фестиваль сделают и так известную всей стране традиционную уральскую кухню еще более популярной, дадут толчок развитию местного гастротуризма:

- Возвращение к нашей истории через кулинарную составляющую – важный этап. Особенно сейчас, когда мы видим повсеместное засилье фастфуда. Мы несем в массы исторические кулинарные ноты, и наши необычные рецепты в связке с историческим отсылом находят отклик у южноуральцев.

Готовим строго по старинной рецептуре. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А рецепты и правда необычные, и что важно – полезные для здоровья. Если беляши – то не жаренные в масле, а приготовленные как в известной привокзальной кулинарии Камышлова – с разными начинками, плоские, потрясающие. Каждый рецепт для творческой группы «Кулинарных рассказов Белкина» - открытие.

И придутся по вкусу всем домочадцам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Столько интересного я не узнавала даже на уроках истории, - говорит ведущая проекта Алена Мызгина. – И речь не только об ингредиентах, они самые простые и привычные, а о способах подачи, обработке этих продуктов – так, чтобы они были максимально полезны для здоровья. Как всегда говорит Алексей Белкин, на Руси люди были здоровыми и крепкими во многом за счет грамотного питания. Каждый из рецептов я обязательно тестирую дома – сначала семье, конечно, было непривычно, но сейчас – многие блюда крепко прижились. Суворовские яблоки стали любимым блюдом дочери, а мясная обойма – мужа.

Минимум вредного, максимум - полезного. А еще - интересного. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Читатели благодарят нас за выпуски о кулинарных традициях на праздники и за рассказы о трактирах и едальнях – это потрясающая возможность окунуться в атмосферу 19 века. Радует, что публикации находят отклик не только у читателей, но и у властей. К примеру, после выпуска про камышловские беляши, которые готовили на вокзале старинного города (сейчас он относится к Екатеринбургу), с Алексеем Белкиным связались сначала меценаты, а потом местные власти, поблагодарили за рецепт. Идут разговоры, чтобы возродить вокзальный буфет!

А это известный камышловский беляш! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

На второй 2023 года было подано 10 291 заявок, прошли экспертизу и получили итоговые баллы 9 899 проектов. Всего грантовую поддержку получит 1 071 проект в сферах культуры, искусства и креативных индустрий. Проект «Кулинарные рассказы Белкина» победил наряду с огромными проектами, такими как Арктический международный фестиваль «Золотой ворон», фестиваль «Роза Хутор. Классика», юбилейный проект «Школе–студии МХАТ — 80. Семейный альбом», «Биеннале театрального искусства — 2023: фестиваль-конкурс молодых режиссеров России» и др.

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