Даже голову не опустил: подозреваемого в убийстве школьницы из Сима увезли на место преступления

Из отдела полиции Дмитрия увезли на место преступления Фото: СОЦСЕТИ

Подозреваемого в убийстве девочки, которую искали всем городом более суток, увезли на место преступления. Туда Дмитрия М. отправили сразу из отдела МВД, где проходил допрос.

У здания полиции его уже ждали жители города. Мужчину окружили четыре сотрудника МВД, подойти никто не решился. Но вот видео снять успели.

– Только что его вывели из отдела и погрузили в автозак. Шел, даже голову не опустив! – возмущена жительница Сима Мария.

Подозреваемого в убийстве девочки сопровождали несколько машин следственного комитета. Очевидцы сообщают, что они поехали к лесу за фермой, где и нашли тело школьницы.

Напомним, 11-летняя девочка пропала поздно вечером. Более суток ее искали волонтеры, заводчане и сотрудники полиции. А сегодня утром в лесу нашли ее тело. По версии следствия убить ребенка мог отец ее подруги.

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