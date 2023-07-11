Детей из дома не выпускали, проверяли каждый куст: как волонтеры и заводчане больше суток искали пропавшую в Симе девочку

Девочку искали волонтеры. Фото: Лиза Алерт в Челябинской области

О том, что девочка пропала стало известно поздно вечером 9 июля. Около полуночи родители забили тревогу – на поиски вышли не только члены семьи и волонтеры. Но найти школьницу так и не удалось. На следующий день «поисковиков» стало больше. Один из волонтеров, Артем, рассказал КП-Челябинск, как это было.

В понедельник на поиски вышли волонтеры, пожарные и заводчане. С каждого цеха отправили по шесть человек. Рабочие отмечают, что даже начальники вышли на улицы.

– Осматривали подвалы, проверяли замки, чердаки, подъезды. Обходили частный сектор, заброшки, гаражи, территорию за гаражами. Осмотрели стадион, все кусты пролезли, на гору поднимались у пруда глядели. Где только не искали! – рассказывает Артем.

Днем в понедельник девочку искали около 40 человек. Вечером побольше – после работы все шли на поиске. А в сердцах была надежда «вдруг еще жива?» Но многие будто заранее чувствовали: тут что-то не так.

– У нас никто в версию пропажи не верит. Как знали, что прихватил кто-то, – добавляет волонтер. – В городе никто поверить не может что такое случилось, мы же деревня.

Школьницу искали до трех часов ночи. До последнего надеялись на лучшее. А уже утром появилась информация, что ее нашли убитой.

Жители Сима до сих пор взвинчены. Кто-то требует расправы над предполагаемым убийцей, а кто-то все еще боится за своих детей.

– У меня дочки с пропавшей девочкой общались. Я тоже на поиски ходила. Но кроме волонтеров, на улицах никого – эти дни вообще Сим пустой был. Детей из дома не выпускали, переживали, – рассказала КП-Челябинск Мария.

Далеко не все волонтеры хотят общаться или называть свои имена. Ответ у всех один:

– Мы не для «засветиться» искали. У нас в городе все дети ходят сами: кто за хлебом, кто куда. Город же махонький. А тут как гром среди ясного неба.

Тело девочки нашли в лесу. Ее зарезали и пытались изнасиловать. Следователи уже задержали подозреваемого. Оказалось, что это не первое его преступление – ранее мужчину уже подозревали в изнасиловании. А в первый день он вместе с другими искал пропавшую девочку.

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