Не выдержало сердце: отец задержанного за убийство 11-летней девочки в Симе умер от приступа

Задержанному в ближайшее время изберут меру пресечения. Фото: СОЦСЕТИ

У Дмитрия М., задержанного в Симе за убийство 11-летней девочки, скончался отец. Мужчина умер от сердечного приступа после того, как всему городу стало известно о смерти ребенка. Об этом рассказала мама девочки Марина, отвечая на вопрос журналиста КП-Челябинск, какое наказание она желает для убийцы.

— Бог ему судья... У него отец сегодня умер от сердечного приступа. Мне недавно сказали, — сказала мама девочки. — Его уже наказали.

Мама убитой девочки пытается держаться, но в глазах стоит боль Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Сейчас семья девочки готовится к похоронам – они назначены на 13 июля. На избрание меры пресечения мама девочки ехать не собирается – говорит, что уже нет сил.

Марина также вспомнила момент, когда начинались поиски. Первым делом она пошла домой к Дмитрию и рассказала, что потерялась дочь.

— Он мне в глаза стоял и говорил, что она ушла домой. Я ему в ответ сказала, что только сейчас пришла оттуда, — вспоминает Марина. — Дмитрий же нам сразу начал помогать искать ее, был вместе с нами. Это уже только потом он начал путаться в показаниях.

Напомним, школьница пропала вечером 9 июля - не вернулась домой после прогулки с подругой. Родители организовали поиски ребенка. Волонтеры, пожарные и заводчане проверяли гаражи, квартиры, частные дома, заброшки и парки. Нашли ее утром 11 июля: зарезанную в лесу. Следователи задержали подозреваемого - 36-летнего отца подруги погибшей. Мы восстановили хронологию того вечера и составили карту.

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