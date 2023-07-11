По следам убийства: как пропала и где погибла школьница из Сима

Тело девочки нашли в лесу.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Как 11-летняя девочка оказалось в лесу с отцом своей подруги и что успели снять камеры видеонаблюдения? КП-Челябинск «прошлась» по последнему маршруту погибшей 11-летней девочки из Сима.
Вечером в 20:40 пропавшая девочка позвонила сестре Юле и сказала, что уже собирается домой – прощается с подружкой. Но прошло 5, 10, 15 минут, а ее все не было. К ночи родные забили тревогу. А что все это время было с подростком?
Девочка уехала с отцом подруги и не вернулась. Инфографика: Сергей Змеев.
Дмитрий подъехал на своей газельке к пивному магазину, где и встретил свою дочь вместе с подругой. Это и есть первая точка на карте. Во время поисков девочку узнал продавец магазина. А потом уже и сотрудники росгвардии смотрели записи с камер видеонаблюдения.
Но все-таки остается один вопрос. Девочка жила у бабушки в соседнем доме (точка 4 на карте) от того злополучного магазина. Так почему же она не дошла пешком?
Родные предполагаемого убийцы рассказывают СМИ, что затем Дмитрий завез свою дочь домой. Но сам не остался: сказал, что подвезет подружку дочери домой. Больше ее никто не видел.
Видимо, следующей точкой стал лес (на карте - 3).
– Рядом есть заброшенная ферма его родителей. В лесочке небольшом возле это фермы он ее закопал, – рассказала КП-Челябинск жительница Сима.
После допроса Дмитрия как раз увезли на место преступления – проводить следственный эксперимент.
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