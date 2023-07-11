По следам убийства: как пропала и где погибла школьница из Сима

Тело девочки нашли в лесу. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Как 11-летняя девочка оказалось в лесу с отцом своей подруги и что успели снять камеры видеонаблюдения? КП-Челябинск «прошлась» по последнему маршруту погибшей 11-летней девочки из Сима.

Вечером в 20:40 пропавшая девочка позвонила сестре Юле и сказала, что уже собирается домой – прощается с подружкой. Но прошло 5, 10, 15 минут, а ее все не было. К ночи родные забили тревогу. А что все это время было с подростком?

Девочка уехала с отцом подруги и не вернулась. Инфографика: Сергей Змеев.

Дмитрий подъехал на своей газельке к пивному магазину, где и встретил свою дочь вместе с подругой. Это и есть первая точка на карте. Во время поисков девочку узнал продавец магазина. А потом уже и сотрудники росгвардии смотрели записи с камер видеонаблюдения.

Но все-таки остается один вопрос. Девочка жила у бабушки в соседнем доме (точка 4 на карте) от того злополучного магазина. Так почему же она не дошла пешком?

Родные предполагаемого убийцы рассказывают СМИ, что затем Дмитрий завез свою дочь домой. Но сам не остался: сказал, что подвезет подружку дочери домой. Больше ее никто не видел.

Видимо, следующей точкой стал лес (на карте - 3).

– Рядом есть заброшенная ферма его родителей. В лесочке небольшом возле это фермы он ее закопал, – рассказала КП-Челябинск жительница Сима.

После допроса Дмитрия как раз увезли на место преступления – проводить следственный эксперимент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец подруги признался в преступлении: что известно об убийстве девочки из Сима на 11 июля 2023

Детей из дома не выпускали, проверяли каждый куст: как волонтеры и заводчане больше суток искали пропавшую в Симе девочку

Искал девочку вместе с волонтерами: что известно о предполагаемом убийце пропавшей в Симе школьницы

«Убил отец подружки»: в Челябинской области нашли тело пропавшей 11-летней девочки из Сима

Искал девочку вместе с волонтерами: что известно о предполагаемом убийце пропавшей в Симе школьницы

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.