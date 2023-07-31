Мужчина жил с мамой в доме с облупившейся краской и грязью. Фото: Вадим АРХИПОВ

Бесчеловечный случай произошел в маленьком челябинском поселке Смолино. Мужчина держал в плену и насиловал женщину 14 лет. Все это происходило в доме, где нелюдь жил вместе с пожилой мамой. За это время туда приходили гости, а мимо дети ходили в школу. Рассказываем, что известно о смолинском маньяке и его семье.

Задержанному мужчине 51 год, всю жизнь он прожил с мамой Валентиной в частном доме на две половины. Самого смолинского маньяка давно никто не видел. Это раньше у него были друзья, а потом он стал затворником.

– Сколько играли с ним, помню, он домой не водил нас, все нам говорил, что мамка и папка ругаются, – вспоминает друг детства того мужчины.

А вот его маму местные запомнили хорошо: сначала работала в психбольнице, потом продавала очки. Сейчас распродает остатки.

– Моя мама заказывала у нее очки для зрения, были дома у них. Ничего подозрительного не заметила, единственное – удивило, что грязь дома, не прибрано, при входе стоит панцирная кровать, все такое запустившееся, как будто дома никто не живет. А ведь моя мама ходила туда одна за очками! Потом она приходила к нам, чай пила. Мне показалась что она болтушка, много рассказывала, что жизнь в 90-ые, – рассказал житель села КП-Челябинск.

Уже около года Валентину никто не видел. Некоторые соседи даже удивились, что в доме кто-то живет:

– Я вообще в этом доме никогда света не видела особо, никто не заходил из людей!

– Вечно у них дом был снегом занесен, сын перед домом даже снег не чистил.

– Сколько тут живу, его ни разу не видел.

Дом даже снаружи выглядит заброшенным: оградка заросла крапивой, краска на ставнях облупилась, рядом жуткий гараж, но следов от машины нигде нет.

– Дом у них на две половины разделен. В одной половине жил сын, в другой – мама и отец, он потом умер. Мать может даже не знала об этом, тоже спорный вопрос. Хотя девушка никуда не выходила, ее никто не видел, – отмечает местный житель, – говорят, он был ранее судим.

В 2009 году мужчина привез женщину к себе домой, чтобы выпить. Но так и не отпустил свою жертву: 14 лет держал ее в плену и насиловал. Сбежать она смогла недавно, когда мужчину увезли в больницу из-за обострения психического заболевания.

По данным СК, сейчас мужчина помещен в психлечебницу. Заведено уголовное по п. «в» ч.2 ст.126 УК РФ «Похищение человека».

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