На окнах решетки, туалет на улице: появилось видео из двора дома, где смолинский маньяк 14 лет удерживал в плену и насиловал женщину

Смотрим, что происходит во дворе у смолинского маньяка
Фото: Вадим АРХИПОВ
14 лет назад женщина приехала выпить в гости к новому знакомому в челябинский поселок Смолино. А вышла оттуда только спустя 14 лет – когда он не успел запереть ее перед тем, как его забрали из-за обострения психического заболевания.
Все это время ее в сексуальном рабстве удерживал 51-летний мужчина. Жили они в одном доме с его пожилой мамой. дом был разделен на две половины. Но вход и двор только один. КП-Челябинск заглянула туда.
Двор небольшой: бельевые веревки, пара тазов, рядом с которыми лежат два пульта от телевизоров, кирпичи и старая деревянная лестница. Двери в сени и гараж – нараспашку. На ступенях, ведущих в дом, лежат дорожка и странный черный пакет.
Все выглядит неухоженным и даже заброшенным – часть двора заросла травой, заваленка осыпается. Сам дом давно был покрашен в голубой цвет, а дверь – в зеленый.
Напомним, осенью 2009 года мужчина пригласил к себе в гости новую знакомую и предложил выпить. 14 лет нелюдь держал ее в плену и насиловал. Только в прошлые выходные женщина смогла сбежать.
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