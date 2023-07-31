«Быстро прошмыгнула во двор»: мать смолинского маньяка из Челябинска вернулась в дом, где 14 лет держали жертву

Соседи на протяжении 14 лет не знали о существовании пленницы Фото: Вадим АРХИПОВ

Мать смолинского маньяка, который 14 лет держал свою жерву в плену, вернулась в тот самый дом. Валентина жила в нем вместе со своим сыном Владимиром, но сегодня она здесь с сотрудниками Следственного комитета. В доме будут проходить следственные действия.

Женщину привезли на Lada Priora, она вышла с заднего сиденья.

— Она быстро прошмыгнула по двор. Темное платье, волосы по плечи. Чувствовала себя спокойно. Но видны какие-то суетливые повадки, — передает с места наш корреспондент.

Напомним, в частном доме поселка Смолино Владимир Ч. 14 лет держал в плену и насиловал женщину. Он познакомился с ней в 2009 году и пригласил выпить. Но, угрожая убийством, оставил на долгие годы. Лишь 29 июля жертва смогла сбежать, когда маньяка увезли в психиатрическую лечебницу из-за обострения заболевания.

Следователям пострадавшая рассказала, что Владимир может быть еще причастным к убийству. У него якобы была подруга, которую он зарезал и расчленил, а останки закопал на участке. Сейчас следователи проверяют информацию, пока что дело завели лишь по статье «Похищение человека».

Почему за 14 лет соседи не знали о пленнице? Мы пообщались с жителями поселка - их комментарии читайте в нашем материале.

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