"Жила как королева! Пристроилась к моему сыну!": Мать смолинского маньяка в суде засыпала его рабыню обвинениями

Мать смолинского маньяка высказалась о его жертве Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске прошел суд над Владимиром Ческидовым и его матерью. Владимира обвиняют в том, что 14 лет назад он похитил 19-летнюю девушку и удерживал ее у себя дома, насиловал и бил. Пленнице удалось вырваться только недавно. Корреспонденты «КП» побывали на суде, на котором выбиралас «мера пресечения» - где будут находиться обвиняемые на время следствия.

Первым в комнату, где уже сидят судьи и зрители вводят Владимир Ческидова. Внешне – «Шариков», на щеках – щетина, волосы уложены, чтобы скрыть залысины. Аккуратная серая рубашка, брюки. Взгляд обиженный. Журналистов из зала удаляют практически сразу.

Мы успеваем спросить:

— Сам как думаешь, виноват?

— Наверное, виноват,

— Девушку насиловал?

— Нет. Его отправляют в СИЗО на 2 месяца.

Следующая – мать Владимира, Валентина. В 72 года она все еще работает фельдшером в платье, в очках. «Божий одуванчик», правда, в светлых глазах какая-то безуминка. Суетится. Бросается к решетке, за которой снимают процесс журналисты.

- Вообще виноватой не считаю! Не хотела, чтобы меня снимали. Ясное дело. Кто хочет, чтобы его снимали как преступницу. Никто не хочет этого. И напутствует: от сумы да от тюрьмы не зарекайся.

Про пленницу твердит: - Жила по своей воле. У нас все двери открыты. Приходите-выбегайте.

Но самое фееричное выдала, когда суд отказал обвинению в просьбе закрыть ее в СИЗО, и отпустил: - Жила у нас, как королева! Как королева! Пристроилась к моему сыну! Не работала! За его счет жила!

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