«Спасибо, что вы меня отпускаете»: мать смолинского маньяка освободили в зале суда

Матери смолинского маньяка избирали меру пресечения вслед за сыном Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске избрали меру пресечения для матери смолинского маньяка. Следствие считает, что Валентина Ческидова помогала своему сыну на протяжении 14 лет удерживать жертву в плену. Впрочем, все эти обвинения 72-летняя женщина отрицает.

Сторона обвинения попросила отправить женщину в СИЗО. Буквально двумя часами ранее туда же определели ее сына Владимира. Но суд решил иначе, и Валентину освободили прямо в зале.

— Спасибо, что вы меня отпускаете, — подытожила Валентина.

После этого женщина всплакнула и в сопровождении конвоя вышла из зала суда.

В суде Валентина также заявила, якобы жертву маньяка никто не держал, и она находилась в доме добровольно. А еще она сказала, что жена Владимира живет в Екатеринбурге, у нее там есть квартира. Эту инф

Напомним, смолинский маньяк Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. В 2009 году он познакомился с 19-летней Катей, которую и заточил у себя дома. Ей удалось вырваться лишь в конце июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она отыскала сестру и рассказала обо всем полиции.

Почему 14 лет Катю никто не искал? Или попытки были? Чтобы это выяснить, мы отправились на адрес, где она жила до своего исчезновения. Соседи рассказали, что Катя провела детство в интернате, а потом поселилась со старшей сестрой.

Соседи маньяка на протяжении 14 лет даже не подозревали, что творится у него дома. При этом с ним жила мать, которая наблюдала за происходящим ужасом. Жители поселка Смолино отмечают странности в поведении матери, которая любила что-нибудь выдумать и приврать. Самого маньяка они редко встречали на улице, мужчина вел скрытный образ жизни и постоянно сидел дома.

Сейчас против маньяка завели уголовное дело за похищение и убийство. Добавятся ли к этому еще какие-то статьи, пока неизвестно. Также под вопросом остается статус матери в уголовном деле. Она может проходить как свидетелем, так и соучастницей.

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