Маньяк удерживал жертву в частном доме Фото: Вадим АРХИПОВ

Сбежавшая от челябинского маньяка Екатерина оказалась не единственной жертвой. В доме, где ее удерживали, обнаружили тело второй девушки. Теперь помимо уголовного дела о похищении на Владимира завели еще одно – об убийстве.

По данным следствия, преступление произошло в 2011 году. Подозреваемый убил свою жертву, а затем расчленил тело и закопал в погребе. Если его вина подтвердится, то ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

КЕМ БЫЛА УБИТАЯ ДЕВУШКА?

Есть две версии, кем приходилась убитая девушка Владимиру. И обе имеют место быть. Согласно одной из них, она состояла с ним в отношениях. Он даже представил ее Екатерине, которую удерживал в плену. Заявил, что девушка является его женой.

Однако позже выяснилось, что он соврал. «Жена» Владимира оказалась второй пленницей. По одной из версий, она попыталась позвать на помощь. Мужчину такой поступок разозлил, и в итоге он ее убил.

По неподтвержденной информации, женщине было 30 лет.

УБИЙСТВО ОТРАЗИЛОСЬ НА ПСИХИКЕ ПЛЕННИЦЫ

Произошедшее сильно повлияло на Екатерину. Она даже не могла помыслить о побеге, поскольку боялась закончить так же, как и ее знакомая.

— Если на глазах у девушки убили другую жертву, она могла навсегда запомнить, что именно такое наказание грозит ослушнице. И стокгольмский синдром – привязанность жертвы к мучителю – тоже может быть. Но скорее в этом случае о нем речи не идет, ведь как только у Кати появилась возможность сбежать, она это сделала. Судя по всему, она была запугана. Она знала, что ее едва ли ищут. Что никому нет до нее дела. И этим ее мучитель тоже мог манипулировать, — рассказала практикующий психолог, доцент Самарского университета Нина Ковалюнас.

МАНЬЯК ВПОЛНЕ МОГ ПЛЕНИТЬ ДВУХ ДЕВУШЕК ОДНОВРЕМЕННО

Как рассказал источник КП-Челябинск, сейчас останки убитой отдали на экспертизу. Криминалистам предстоит установить личность девушки и ее возраст.

— В доме подозреваемого находится пять комнат. Он вполне мог удерживать двух девушек вместе, — отметил источник.

Также есть информация, что убитую держали не дома, а в сарае.

Напомним, 29 июля из частного дома в челябинском поселке Смолино сбежала жертва маньяка. В течение 14 лет он держал в плену, избивал и насиловал женщину. Как оказалось, в прошлые выходные мать маньяка вызвала врачей из-за того, что у сына обострилось психическое заболевание. Мужчину увезли до того, как он успел закрыть свою жертву в комнате.

Владимир находится в больнице под надзором правоохранителей. Как только он придет в себя, его сразу же допросят.

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