Расчленил и закопал в кастрюле: стало известно, как смолинский маньяк расправился с первой жертвой

Мужчина закопал кастрюлю с расчлененным телом своей пленницы в погребе. Фото: Вадим Архипов, Егор Ивлев

Сегодня смолинского маньяка, 51 летнего Владимира Ческидова, отправили в СИЗО на два месяца. Его обвиняют не только в похищении и изнасиловании Кати, но и в убийстве еще одной его жертвы. В прокуратуре рассказали страшные подробности ее гибели.

Когда в 2009 году Владимир привел домой Катю, там уже какое-то время жила еще одна женщина. Маньяк представил ее как свою жену, но она потом призналась, что находится тут тоже поневоле. К слову, на суде выяснилось, что жена у него и правда есть.

Пленницы редко пересекались, только иногда видели друг друга издали. Но последняя встреча еще долго будет сниться в кошмарах. Ведь мучитель привел ее и заставил смотреть, как добивает свою «жену». А вот что было с ней дальше, до последнего держали в тайне.

– После совершения убийства обвиняемый расчленил тело женщины и спрятал в кастрюле в погребе дома, – рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Останки раскопали уже после того, как Катя вырвалась на свободу. Сейчас их исследуют, чтобы установить личность девушки. Возможно, ее тоже кто-то ждет дома и спустя года надеется, что она вернется.

Напомним, смолинский маньяк Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. В 2009 году он познакомился с 19-летней Катей, которую и заточил у себя дома. Ей удалось вырваться лишь в конце июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она отыскала сестру и рассказала обо всем полиции.

Почему 14 лет Катю никто не искал? Или попытки были? Чтобы это выяснить, мы отправились на адрес, где она жила до своего исчезновения. Соседи рассказали, что Катя провела детство в интернате, а потом поселилась со старшей сестрой.

Соседи маньяка на протяжении 14 лет даже не подозревали, что творится у него дома. При этом с ним жила мать, которая наблюдала за происходящим ужасом. Жители поселка Смолино отмечают странности в поведении матери, которая любила что-нибудь выдумать и приврать. Самого маньяка они редко встречали на улице, мужчина вел скрытный образ жизни и постоянно сидел дома.

Сейчас против маньяка завели уголовное дело за похищение и убийство. Добавятся ли к этому еще какие-то статьи, пока неизвестно. Сегодня Владимира отправили в СИЗО. В ближайшее время будет избрана мера пресечения его матери.

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