Рассказал, как удерживал в плену своих жертв: смолинского маньяка привезли домой для следственного эксперимента

Владимира Ческидова привезли домой для следственного эксперимента. Фото: Дарья МАРКОВА, Егор ИВЛЕВ

Челябинские силовики привезли в родной дом Владимира Ческидова, обвиняемого в изнасиловании и похищении девушки, а также убийстве второй жертвы. Он в ходе следственного эксперимента рассказал, как совершались преступления. Стоявшие возле дома очевидцы засняли Ческидова на камеру.

На кадрах видно, как он выходит из ворот в сопровождении силовиков. Впереди него шел правоохранитель, державший в руках куклу для следственных действий. Сам Ческидов выглядел растерянным и озирался по сторонам. Его посадили в наручниках в машину и увезли в СИЗО.

Фото: neduraki_i_dorogi / t.me

Напомним, смолинский маньяк на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. В 2009 году он познакомился с 19-летней Катей, которую заточил у себя дома. Ей удалось вырваться лишь в конце июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она отыскала сестру и рассказала обо всем полиции.

Позже появилась информация, что в плену вместе с Катей находилась вторая девушка. Следователи считают, что Ческидов убил ее и закопал в погребе. Останки женщины нашли после задержания обвиняемого.

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