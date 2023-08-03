Сложил в бочку и попытался сжечь: как челябинский маньяк расправился с первой жертвой

Расчлененное тело нашли в погребе дома. Фото: Егор ИВЛЕВ, Дарья МАРКОВА

Пленница смолинского маньяка Владимира Ческидова, сбежавшая после 14 лет заточения, рассказала жуткие подробности убийства первой жертвы. Пока о ней известно, что ее зовут Оксана, и ей было около 30 лет.

— Она услышала, как Владимир ругается с Оксаной, затем звуки борьбы, а когда она вышла из комнаты, женщина уже лежала с ножом в голове. После он добил жертву гвоздодером, — рассказал источник КП-Челябинск, знакомый с материалами дела. — В ходе осмотра останков на черепе обнаружили отверстие.

Позднее следователи в ходе осмотра останков обнаружит отверстие на черепе.

— Он расчленил тело, сложил в бочку, потом пытался сжечь на какой-то сковороде и закопал в сарае. Через некоторое время он перепрятал останки в подполе дома, — продолжает наш собеседник.

По воспоминаниям Екатерины, Оксана появилась в их доме в 2010–2011 году, то есть когда Катя уже была в плену. Сначала он представил Оксану как жену, но через некоторое время девушкам удалось поговорить и выяснилось, что никакая она не супруга, а такая же пленница.

Кто эта Оксана — пока не ясно. Возможно, Ческидов уже назвал следователям ее имя. Достоверно установить ее личность поможет генетическая экспертиза.

Ранее стало известно, что участок смолинского маньяка будут полностью перекапывать. Ранее соседи рассказали, что следователи ходили по домам и просили лопаты. По данным КП-Челябинск, на сегодня также были запланированы работы.

Логово смолинского маньяка — типичный поселковый дом с палисадником и деревянными ставнями. Во время обысков следователи обнаружили там целый арсенал «красной комнаты».

Кстати, Владимир оказался официально женат. Наши коллеги отправились на ее поиски.

В субботу, 29 июля, из дома в челябинском поселке Смолино сбежала жертва бездушного чудовища. 14 лет Владимир держал в плену, избивал и насиловал измученную женщину. В прошлые выходные мать Владимира вызвала врачей из-за того, что у сына обострилось психическое заболевание, изверга увезли до того, как он успел закрыть свою жертву в комнате.

Сейчас полицейские Челябинской области вместе с коллегами из СК устанавливают все обстоятельства резонансного преступления. Возбуждено уголовное дело о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). К работе подключены наиболее опытные оперативники подразделения уголовного розыска, подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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