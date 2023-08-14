Правила новые, этажность старая: застройщик рассказал, что будет с высоткой на улице Пушкина

Предположительно так будет выглядеть новый ЖК на улице Пушкина. Фото: skyscrapercity.com

В новых правилах землепользования и застройки, вокруг которых в Челябинске разразилась горячая дискуссия, и на которые уже не впервые обращает внимание глава СК Александр Бастрыкин, обозначены ограничения по строительству в историческом центре города. Когда ПЗиЗ будут приняты, в квадрате улиц Васенко, Тимирязева, Свободы и Труда запретят строительство зданий выше шести этажей.

Это сделано с целью остановить застройку кварталов с историческими зданиями доминирующими над ними небоскребами — ярким символом того стал бизнес-центр «Челябинск-Сити», построенный по старым ПЗиЗ.

«Челябинск-Сити» доминирует над всем историческим центром. Новые правила застройки призваны не допустить такого. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тем временем, в самом сердце исторического центра города — на улице Пушкина, недалеко от перекрестка с улицей Труда — собираются строить жилой комплекс бизнес-класса «Пушкина, 7».

Как известно из опубликованных деталей проекта, ЖК будет представлять собой три корпуса: один семиэтажный и два 14-этажных, объединенных общим стилобатом. Высотность даже самой низкой части комплекса превышает требования, которые прописаны в новых ПЗиЗ.

На месте будущего ЖК этим летом прошли археологические раскопки. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

КП-Челябинск обратился за комментарием к застройщику ЖК «Пушкина, 7», компании ЮУ КЖСИ. Там пояснили, что строительство высотки будет вестись на законных основаниях — градостроительное разрешение девелопер получил заранее. В то же время, работа над проектом еще не завершена — допускается, что высота домов будет изменена вновь.

— Документ был выдан до рассмотрения новых Правил землепользования и застройки Челябинска и считается действительным. Однако застройщик (и об этом было заявлено ранее) в настоящее время корректирует проект и самостоятельно снижает этажность будущего жилого комплекса. Также перед архитекторами стоит задача вписать объект в существующую историческую застройку, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ЮУ КЖСИ.

Жилой комплекс будет построен на пустыре, где до 1990-х гг. сохранялась частная деревянная застройка. Участок был заселен еще с середины XVIII века: археологи нашли там остатки жилищ первостроителей Челябинской крепости, от которой берет начало город.

Как пояснил застройщик, высота объекта в охраняемом центре будет компенсирована архитектурными решениями: фасад комплекса обещают выполнить в неоклассическом стиле, под стать историческим зданиям Центрального района. Развернуть стройку ЮУ КЖСИ рассчитывает осенью, а сдать объект планируется к концу 2025 года.

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