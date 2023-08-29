«Машины разворачивают и никого не пропускают»: что происходит на месте крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области

Гражданских к месту крушения вертолета не подпускают. Фото: читатель КП

После крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области перекрыли проезд в районе ЧП. От шлагбаума до места падения – около трех километров. Сотрудники ГИБДД разворачивают гражданские машины и не дают проехать дальше.

Сотрудники ГИБДД разворачивают гражданские машины Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

На месте крушения стоят люди в военной форме. Они не подпускают близко гражданских. Другие правоохранители тем временем проверяют обломки воздушного судна.

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

Жители поселков, рядом с которым произошла трагедия, рассказали, что видели падение вертолета. По их словам, экипаж уводил воздушный транспорт подальше от жилых домов.

– Я была дома и по звуку поняла, что вертолет теряет высоту. Был звук неровного полета. Над нами иногда летают вертолеты и истребители. Мы эти звуки знаем очень хорошо. Сразу было понятно, что что-то не так, – рассказала КП-Челябинск Ксения Морозова. — Было видно, что увели его в лес, подальше от домов.

Фото: читатель КП

Вертолет упал около 16:00 часов неподалеку от поселков Красное Поле и Прудный. Предварительной причиной падения называют отказ техники. На месте крушения обнаружили тела трех человек. Они являлись членами экипажа вертолета. Воздушное судно принадлежало авиаотряду ФСБ.

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