«Его уводили в лес, подальше от домов»: что видели жители поселка, на глазах у которых рухнул вертолет Ми-8

Во время падения вертолета Ми-8 погибли три человека.

Жители поселка Красное Поле сегодня увидели страшную трагедию – на их глазах рухнул вертолет Ми-8. На место сразу приехали медики и сотрудники МЧС. В белом вертолете нашли тела троих погибших. «КП-Челябинск» пообщалась с очевидцами случившегося, и вот, что они рассказали.

– Я была дома и по звуку поняла, что вертолет теряет высоту. Был звук неровного полета. Над нами иногда летают вертолеты и истребители. Мы эти звуки знаем очень хорошо. Сразу было понятно, что что-то не так, – рассказала КП-Челябинск Ксения Морозова.

Женщина и сейчас очень переживает. Ведь на ее глазах три человека боролись за жизнь. Но, к сожалению, не смогли спастись.

– Был сильный дождь и туман. Они пытались вверх подняться. Лобовым стеклом вверх взлетел, а потом резко вниз и тишина... Я такого страха никогда в жизни не испытывала, – добавляет Ксения.

Напуганы многие жители поселка. Они боялись, что вертолет упадет на их дома:

– Сердце в пятки уходит. Пилотов, конечно, очень жаль, – делится в соцсетях жительница поселка Красное Поле Лариса Девятова.

Однако очевидцы говорят, что вертолет упал далеко от домов:

– Было видно, что увели его в лес, подальше от домов, – отмечает Ксения Морозова.

Напомним, вертолет Ми-8 рухнул недалеко от поселка Красное Поле днем около 15:00. Три человека, которые находились на борту, погибли. На месте работают специалисты.

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