«Оставьте все, как есть»: московский художник рассказал, как реанимировать самый известный челябинский недострой

Арки моста несостоявшегося «конгресс-холла» уже пятый год стоят на набережной. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Уже пятый год стоят в центре Челябинска арочные конструкции несостоявшегося «конгресс-холла» на реке Миасс. Остов перемычки между двумя так и не построенными стометровыми башнями общественно-делового центра в народе называют по-разному: и «Левиафаном», и «ребрами Дубровского» — поминая бывшего губернатора, который эту стройку инициировал к саммитам ШОС и БРИКС (также несостоявшимся), а затем, судя по последовавшим судам вокруг банкротства подрядчика строительства, ПО «Монтажник», неплохо на ней нажился.

В планах — сделать зал бракосочетаний и концертный зал. Пока же конструкции никак не используются: находясь рядом с благоустроенной набережной, они закрыты глухим забором; когда-то на желтых опорах была подсветка, но и она давно выключена. Взглянуть на «ребра» как на произведение современного искусства предложил московский художник и скульптор Роман Ермаков. В Челябинске он выступил с лекцией про паблик-арт в России — обширную категорию произведений, которые размещаются на открытом воздухе и являются общедоступными: муралы, мозаики, скульптуры, инсталляции.

Роман Ермаков (на фото) уверен: «ребра» таят в себе огромный культурный потенциал. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

По мнению художника, конструкции рядом с набережной с уверенностью можно считать если не готовым произведением искусства, то потенциально очень интересным в этом плане объектом. Правда, признался — когда впервые увидел это сооружение, подумал, что это какой-то «сумасшедший мост».

— Конструкция с этими гигантскими металлическими фермами выглядит очень прочной, монументальной. Мне кажется, это шикарная локация для каких-то мультимедийных проектов — можно устроить большой фестиваль, позвать команды, которые занимаются лазерами, светом, мэппинг-проекциями, чтобы визуально превратить эту конструкцию во что-то потрясающее, — рассказывает художник. — Вечером и ночью это будет смотреться очень зрелищно.

Узнав о том, что планировалось возвести на этом месте изначально, Роман Ермаков сказал: «Хорошо, что не построили». Рассуждая о будущем «ребер Левиафана», арт-эксперт предупредил об опасности заигрывания с формой и выступил за максимальное сохранение нынешнего облика недостроя.

— Судя по всему, этот объект находится здесь уже достаточно давно и стал частью пейзажа этой локации. Я бы оставил все, как есть, не превращал его во что-то более вычурное — есть опасность скатиться в какой-то китч, стать очередным местным мемом, «ожившим Левиафаном», — рассуждает Роман Ермаков. — Эти арки — уже само по себе классное архитектурное решение, напоминает павильон ExpoGeorgia в Тбилиси. Сложно будет перебороть их мощь. Если все-таки в каком-то капитальном образе завершать здание, то здесь напрашивается какой-то шикарный выставочный павильон в индустриальном стиле — как центр Помпиду в Париже.

Центр Помпиду в Париже — эталон современной архитектуры в индустриальном стиле. Фото: Эдуард ФАДЮШИН

В качестве временного решения (эксперт допустил, что достройка здания — дело затратное и может затянуться) можно рассмотреть более простой вариант, говорит Роман Ермаков: позвать граффити-мастеров, интересно раскрасить, придать цветовую градацию, — например, от голубого в белый, чтобы визуально «растворить» объект в пространстве, а затем ежегодно эти арки перекрашивать. Даже в таком виде конструкции станут новой городской достопримечательностью, избавленной от негативного флера «памятника коррупции», потенциальной площадкой для проведения больших событий и фестивалей в сфере культуры и современного искусства, уверен художник.

С первых дней как открыли пешеходную набережную, недострой привлекал внимание публики. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Планы по достройке здания на реке Миасс действительно существуют: в начале августа стало известно, что разработана новая архитектурная концепция. Согласно ей, на набережной должен появиться Дворец бракосочетаний с концертным залом. Тем не менее, никаких эскизов нового облика здания не обнародовано, как и нет даже примерных сроков завершения эпической стройки — все это зависит от того, проявит ли к объекту интерес кто-то из крупных инвесторов.

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