«Во время операции почувствовала, что стала дышать»: кардиологи закрыли «ненужное отверстие» в сердце москвички

Операцию через сосуды согласились провести только в Челябинске. Фото: пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии

Проблемы со здоровьем могут нагрянуть неожиданно. Виктория Беглова из Москвы воспитывала сына, преподавала иностранные языки и даже не догадывалась, что с ее сердцем что-то не так. Потом была операция в столице, восстановление и новый диагноз. Нужно было снова ложиться «под нож», но было страшно. А провести непростую операцию через прокол на руке согласились только челябинские кардиохирурги.

Немного задыхалась, но внимания не обращала

В 41 год Виктория узнала, что с ее сердцем что-то не так. Как-то днем она упала в обморок прямо на кухне. Очнулась и сразу вызвала скорую, а потом узнала, что у нее митральная недостаточность. Врачи дали на операцию три месяца, больше откладывать было нельзя.

В феврале этого года Виктории заменили митральный клапан на механический протез. Женщина снова «ожила»: ходила по магазинам, работала и много времени проводила с сыном. А через три месяца на плановом осмотре сказали, что ситуация стала хуже, чем было до операции. Рядом с сердцем у нее была парапротезная фистула – этакое лишнее отверстие, которое нужно было закрыть.

Виктория приехала на операцию из Москвы. Фото: пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии

– Немного задыхалась, но внимания на это не обращала – все-таки недавно прооперировалась. Все врачи предлагали мне открытую операцию, с разрезом. Когда я не знала, что это такое, я не переживала. Но после того, как я уже прошла через такую операцию, было страшно идти на вторую. Тем более полугода даже не прошло, даже шрамы еще не ушли, – вспоминает Виктория.

Женщина стала искать клиники и центры, где такие операции делают эндоваскулярным способом – то есть через небольшие проколы. Через других пациентов узнала о том, что это возможно в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, который находится у нас в Челябинске.

Сердечная недостаточность била по всем органам

Хирурги кардиоцентра выполнили эндоваскулярное закрытие фистулы. Через небольшой прокол в руке добрались до «ненужного отверстия» и закрыли его.

– Фистула была большой, полтора сантиметра, и значительно осложняла работу сердца. Поскольку операция по замене клапана была в этом году и недавно, то мы попали в очень хорошую фазу для лечения, когда шанс вернуться к нормальной жизни у пациента крайне высокий, – отмечает рентгенхиурург Сергей Пискунов.

Операция прошла хорошо. Это отмечают и врачи, и сама пациентка.

– Во время операции я дремала, а потом вдруг почувствовала, что стала дышать. Через какое-то мгновение стало легче, – с улыбкой рассказывает Виктория. – Я чувствую, что дышу и в целом стало легче. Подружка сказала, что даже голос мой вернулся. Сердечная недостаточность била по всем органам, все рушилось

Виктория уже улетела домой к сыну. После операции она сутки провела в реанимации, а потом еще 10 дней в реабилитационном санатории. Врачи уверены, теперь ее жизни ничего не угрожает.

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