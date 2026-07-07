Фундамент плодотворного сотрудничества: Алексей Текслер подвел итоги первого дня «Иннопрома-2026»

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.
Подведены итоги первого дня «Иннопрома-2026» в Екатеринбурге. Челябинская область в этом году значительно расширила свое участие в международной промышленной выставки: ее павильон площадью 440 кв. метров с 22 компаниями-участниками является одним из крупнейших в «Екатеринбург-ЭКСПО».
Накануне, 6 июля, челябинский павильон посетили министр промышленности ОАЭ и делегация глав правительств пяти стран СНГ во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Наибольший интерес у гостей вызвала челябинская робототехника — технологии по созданию манипуляторов различного назначения и автоматизированных систем поставлены во главу угла презентации инновационных возможностей региона на нынешнем «Иннопроме».
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.
— Челябинской области действительно есть что показать: мы неслучайно называем себя столицей промышленных роботов страны — сегодня около 80% этого рынка составляют роботы, произведенные в нашем регионе, — отметил губернатор Алексей Текслер.
Повестка работы челябинской делегации также включала подписание целого ряда соглашений о сотрудничестве правительства Челябинской области с другими субъектами РФ, предприятиями Южного Урала и других регионов, деловыми объединениями. Документы лягут в основу новых инвестиционных проектов по созданию современных высокотехнологичных производств.
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.
За минувший день Челябинская область заключила восемь соглашений. Регион окажет поддержку развитию технопарка на базе НПО «Электромашина», запуску производства роботов-уборщиков челябинской компании «Робо», роботизированных линий упаковки компании «Рэди Робот» и «умных» модулей компании inSmart. Также Челябинская область будет сотрудничать с Республикой Башкортостан и Омской областью в сфере промышленности и торговли, развивать и расширять кооперацию между предприятиями регионов.
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.
Развивается сотрудничество челябинского Союза промышленников и предпринимателей и регионального отделения Союза машиностроителей РФ, региональные власти поддержат инициативы Клуба молодых промышленников. Обновлено и дополнено соглашение о сотрудничестве Челябинской и Брянской областей: последнюю сегодня возглавляет Егор Ковальчук, бывший вице-губернатор Челябинской области по промышленности.
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.
Выставка «Иннопром-2026» продлится до 9 июля. В эти дни запланировано подписание еще более 40 соглашений и новые деловые встречи, направленные на развитие промышленного и инвестиционного потенциала региона.
— «Иннопром» — это витрина самых современных технологических решений, которые разрабатываются в нашем регионе, и одновременно важная площадка для заключения новых соглашений о сотрудничестве с инвесторами, которые выбирают Челябинскую область для реализации своих проектов, — резюмировал губернатор Алексей Текслер.
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