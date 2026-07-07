Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика7 июля 2026 6:16

Фундамент плодотворного сотрудничества: Алексей Текслер подвел итоги первого дня «Иннопрома-2026»

Челябинская область планирует заключить на «Иннопроме» более 40 соглашений
Павел ПОНОМАРЕНКО
Алексей Текслер и премьер Михаил Мишустин в челябинском павильоне «Иннопрома».

Алексей Текслер и премьер Михаил Мишустин в челябинском павильоне «Иннопрома».

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Подведены итоги первого дня «Иннопрома-2026» в Екатеринбурге. Челябинская область в этом году значительно расширила свое участие в международной промышленной выставки: ее павильон площадью 440 кв. метров с 22 компаниями-участниками является одним из крупнейших в «Екатеринбург-ЭКСПО».

Накануне, 6 июля, челябинский павильон посетили министр промышленности ОАЭ и делегация глав правительств пяти стран СНГ во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Наибольший интерес у гостей вызвала челябинская робототехника — технологии по созданию манипуляторов различного назначения и автоматизированных систем поставлены во главу угла презентации инновационных возможностей региона на нынешнем «Иннопроме».

Робототехника — одна из ключевых повесток, продвигаемых Южным Уралом на выставке.

Робототехника — одна из ключевых повесток, продвигаемых Южным Уралом на выставке.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

— Челябинской области действительно есть что показать: мы неслучайно называем себя столицей промышленных роботов страны — сегодня около 80% этого рынка составляют роботы, произведенные в нашем регионе, — отметил губернатор Алексей Текслер.

Повестка работы челябинской делегации также включала подписание целого ряда соглашений о сотрудничестве правительства Челябинской области с другими субъектами РФ, предприятиями Южного Урала и других регионов, деловыми объединениями. Документы лягут в основу новых инвестиционных проектов по созданию современных высокотехнологичных производств.

Директор завода «ДСТ-Урал» Евгений Горелый уже не впервые рассказывает о своих разработках Михаилу Мишустину.

Директор завода «ДСТ-Урал» Евгений Горелый уже не впервые рассказывает о своих разработках Михаилу Мишустину.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

За минувший день Челябинская область заключила восемь соглашений. Регион окажет поддержку развитию технопарка на базе НПО «Электромашина», запуску производства роботов-уборщиков челябинской компании «Робо», роботизированных линий упаковки компании «Рэди Робот» и «умных» модулей компании inSmart. Также Челябинская область будет сотрудничать с Республикой Башкортостан и Омской областью в сфере промышленности и торговли, развивать и расширять кооперацию между предприятиями регионов.

Алексей Текслер с членами Клуба молодых промышленников.

Алексей Текслер с членами Клуба молодых промышленников.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Развивается сотрудничество челябинского Союза промышленников и предпринимателей и регионального отделения Союза машиностроителей РФ, региональные власти поддержат инициативы Клуба молодых промышленников. Обновлено и дополнено соглашение о сотрудничестве Челябинской и Брянской областей: последнюю сегодня возглавляет Егор Ковальчук, бывший вице-губернатор Челябинской области по промышленности.

Алексей Текслер на «Иннопроме» встретился со своим бывшим замом Егором Ковальчуком, ставшим брянским губернатором.

Алексей Текслер на «Иннопроме» встретился со своим бывшим замом Егором Ковальчуком, ставшим брянским губернатором.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Выставка «Иннопром-2026» продлится до 9 июля. В эти дни запланировано подписание еще более 40 соглашений и новые деловые встречи, направленные на развитие промышленного и инвестиционного потенциала региона.

— «Иннопром» — это витрина самых современных технологических решений, которые разрабатываются в нашем регионе, и одновременно важная площадка для заключения новых соглашений о сотрудничестве с инвесторами, которые выбирают Челябинскую область для реализации своих проектов, — резюмировал губернатор Алексей Текслер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Регион абсолютных возможностей»: Челябинская область открыла свой павильон на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге

Умные датчики и трактор-беспилотник: что Челябинская область привезла на «Иннопром-2026»

В гости к роботам: Мишустин и Пашинян посетили челябинский павильон на «Иннопроме»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.