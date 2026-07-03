Проверяют дно «кошками»: пропавшую пять дней назад в бурной реке Ай туристку продолжают искать беспилотники и спасатели

Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

Туристка отстала от группы и упала с сапборда в бурную реку Ай. Течение быстро понесло ее дальше – товарищи помочь не успели. Это произошло пять дней назад, с тех пор ее ищут десятки человек.

– Искали с помощью БПЛА, пешим ходом проверили около 75 км. Сегодня снова поехали на поиски, но пока результатов нет, – рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Водолазов к поискам пока не подключали, все же вода слишком мутная. Но ее проверяют при помощи «кошек» – специальных крюков.

Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

Напомним, женщина упала в бурную реку с сап-доски около 13:00 в воскресенье, 28 июня. Во время сплава на сапе по бурной реке Ай 35-летняя туристка сначала зацепилась пружиной, а потом попыталась развернуться, ударилась веслом и рухнула в мутную воду. Течение стремительно уносило ее от товарищей, которые пытались ее спасти. Позже на поиски вышли спасатели, сотрудники МЧС и полиции.

После падения женщины в воду и ее исчезновения СК Челябинской области возбудил уголовное дело. В ведомстве рассказали, что для туристической группы из 15 человек организовал сплав и предоставил оборудование индивидуальный предприниматель. Его деятельность уже проверяют.

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