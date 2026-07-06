«Она воспринимала сына как зверенка»: почему маньяк Ческидов похищал девушек и что не так с его мамой? Мнение психиатра Бейнаровича

Василий Бейнарович разобрал историю мамы смолинского маньяка. Фото: Егор ИВЛЕВ, Михаил ФРОЛОВ

Маньяк 14 лет держал в плену свою вторую жертву, а от первой и вовсе зверски избавился. Речь идет о Владимире Ческидове, о котором мы много рассказывали пару лет назад. Именно в 2023 году вскрылась вся правда, потому что его пленница сбежала из запертого дома в Смолино и честно рассказала обо всем следователям. Сейчас Ческидов проходит принудительное лечение в психиатрической больнице.

А вот его мама Валентина после ареста сына словно расцвела, сменила гардероб и несколько раз поменяла цвет волос. Казалось бы: какие к ней вопросы? Но ведь маньяк и его жертвы жили с ней под одной крышей… Почему это все произошло, обсудили психиатр-блогер Василий Бейнарович и правозащитница Ева Меркачева на подкасте «Как становятся маньяками и есть ли в этом вина родителей?» на радио Sputnik.

В 2023 году из частного домика в поселке Смолино под Челябинском сбежала запуганная хрупкая девушка. Ее 14 лет держал в плену Владимир Ческидов, которого в тот день с белой горячкой и голосами погибших родных в голове увезли в больницу. А дома остались его мама и жертва. К слову, именно Валентина дала девушке денег на такси и отпустила домой, к родным.

Ческидов и его мама. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Но об этом Василий Бейнарович и Ева Меркачева не вспоминают. Они обращают внимание на более яркие цитаты Валентины о невиновности ее сына. Конечно же, не прошли мимо фразы «Она как королева у нас жила» – так она сказала после избрания меры пресечения, когда ее отпустили домой, а сына арестовали.

– У человека полностью смещено восприятие мира. И это разговор не про полную психологическую невменяемость как диагноз, это именно про то, что она так долго жила с сыном вот в этой своей выдуманной реальности. Ческидов полностью невменяем, он – жестокий садист и насильник. Он этих девушек похищал для того, чтобы удовлетворять себя и мучить, – уверен Василий Бейнарович – психотерапевт, психиатр и популярный блогер.

Он признался, что изучил аргументы Валентины из «желтых СМИ», как назвал их сам Бейнарович. Надеемся, что речь не о первом интервью Валентины Ческидовой, которое она дала именно КП-Челябинск.

– Когда ты смотришь на эту маму, понимаешь, что она психически больна. Она его опекала, создавала для него этот мир. И я провожу параллель с семейством Спесивцевых, потому что в какой-то момент мама Спесивцева и его сестра принимают решение переселить его в отдельную квартиру и существовать с ним как с собакой в будке: просто приносить еду, убираться, лишь бы с ним не коммуницировать и не контактировать, – рассказывает Василий Бейнарович. – Когда мы смотрим на Ческидова, ровно такая же история. Она воспринимала своего сына как какого-то зверенка, которому надо найти какую-то девочку, чтобы заткнуть этот момент.

Владимир Ческидов был приговорен к принудительному лечению. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Психиатр делает такие выводы, опираясь на свой опыт. Вспоминает, как он работал в стационаре с людьми, у которых был диагноз «шизофрения». Тогда он часто сталкивался с тем, что мамы заботились о том, как удовлетворить потребности своих сыновей с такими заболеваниями:

– Часто они говорили: «Что мне ему куклу надувную купить что ли? Он же этого хочет. А вдруг кого убьет?»

При этом семьи были абсолютно обычными – дело в них не доходило до таких зверств. Поэтому психиатр уверен, что мама поощряла эту жестокую потребность сына.

– Это похоже на древние ритуалы, когда человечество еще было в начальном пути развития, тогда приносили в жертву детей и женщин. Это говорит о ее уровне развития, представлении о жизни, о смещении акцентов с социализации на то, чтобы просто удовлетворить потребности и свой страх. Мне кажется, эти матери боялись за себя. В конечном итоге им казалось, что они не в безопасности, – делится своим мнением известная правозащитница и журналистка Ева Меркачева.

К слову, в 2023 году она считала, что история Владимира Ческидова и его жертвы может быть случаем домашнего насилия. Мол, жили два закрытых человека: никуда не ходили, не работали, сидели дома в грязи.

Но следствие доказало, что все было совсем не так. А вот мама Ческидова и вовсе вышла сухой из воды. По делу она проходила как свидетель. А на суды приходила с разными прическами и в нарядных платьях. Может быть, без сына у нее началась новая свободная жизнь?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я не преступница, я жертва»: мать челябинского маньяка сделала шокирующее заявление

«Там не один маньяк, а два»: член Совета по правам человека сделал громкое заявление о деле челябинского маньяка

«Я не видела, как он убивает»: мать челябинского маньяка откровенно прошлась по родному сыну в суде

Все, что известно по делу смолинского маньяка

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.