«Я не преступница, я жертва»: мать челябинского маньяка сделала шокирующее заявление

Валентина Ческидова хвалит сына, несмотря ни на что. Фото: Дарья Маркова, Егор Ивлев.

После освобождения из изолятора мать смолинского маньяка Валентина Ческидова переехала из дома, где ее сын 14 лет держал в заложницах девушку, в квартиру. У подъезда ее можно встретить нечасто: когда бежит в магазин или уезжает в следственный комитет на очередной допрос. Рано утром во время очередной такой «вылазки» КП-Челябинск и подловила пожилую женщину.

– Я стараюсь со всеми общаться по-доброму, культурно. Пошла сегодня в церковь, служить богу. Мне звонили оттуда, сказали: «Батюшка любит вас и ждет, не обращает внимание на прессу». Я поэтому и иду туда. Не хотела уже, меня же все ненавидят, «мать маньяка». Но разберутся люди. Как можно человека маньяком называть, если он совершил одно убийство. Это убийца называется. А они же: маньяк! – возмущается Валентина.

Валентина отказывается общаться даже с журналистами из Москвы. Фото: Егор ИВЛЕВ

«Я не преступница, я жертва»

Рано утром Валентина выходит из подъезда, дергано оглядывается по сторонам, опускает голову и уходит быстрым шагом. Признается, устала терпеть осуждение и набеги журналистов.

– Я уже не могу – эти дни в постоянном стрессе. Только бог мне помог, в 72 года такой прессинг – это очень сложно. Но бог меня защищал, мы с ним общались и выстояли все. Господь за меня. А раз он за меня, кто против меня? Что скажет обо мне человек, меня не интересует, – признается Валентина. – Кричали, что я мать маньяка. А если мой сын совершил одно преступление, он маньяк? Он маньяк? Девушки все живы сейчас.

Женщина старательно обходит тему найденных в погребе дома останках еще одной жертвы Владимира. Делает вид, что не в курсе. Она несколько раз повторяет: пока сын был с Катей, других у него не было (кем была убитая и когда она появилась). Об уголовном деле женщина не распространяется – говорит, запретили. Но и промолчать не может:

– Я не преступница. За то, что он совершил, он будет отвечать. Мы должны отвечать за свои поступки. Я жертва, которая делала столько добра в течение 13 лет. Жила в нищете, на пенсию 13,5 тысяч рублей. Последнее отдавала.

О квартире, которую она уже много лет сдает предпочитает не упоминать. Однако, даже сейчас там живут съемщики. Парень с сильным акцентом признается, он с другими соседями теперь живет в одной комнате, а Валентина – в другой. Между собой они не общаются.

– А о чем мне с ней разговаривать? – удивляется парень.

Женщина уверяет, что скоро они все съедут, а она останется там.

– Дома я жить не буду никогда в жизни. Одна в этом огромном доме, – со всхлипом признается подруге Валентина Ческидова.

Сейчас Валентина живет в квартире, которую сдает. Фото: Дарья МАРКОВА

«К нему все девушки тянутся»

Хоть Валентину и освободили в зале суда, она все еще обвиняется в пособничестве своему чаду. Поэтому о деле рассказывать не может, но говорит о своей жизни и хвастается сыном.

– Мой сын положительный, к нему все девушки (тянутся – прим. ред).

– То есть к нему девушки сами шли? - уточняю удивленно.

– А как же! Он непьющий, некурящий, позитивный. Такие мужчины всем нужны. Трудяга. Это он в последнее время умирающий (по нашим данным у него проблемы с легкими и психикой – Прим. ред.). Девушка расскажет, в каком состоянии был мой сын. Она – свидетель. Я сына больного не могу выгнать – я мать, я же порядочная мать, – плачет Валентина, но потом резко становится серьезной. – Не лохушка какая-то, правда?

Владимир в молодости и сейчас. Мать говорит, что на него вешаются девушки. Фото: Егор ИВЛЕВ

Будем честными, Владимир – не красавчик. В молодости его еще можно было назвать приятным. Но соседки вспоминают, что лет 20 назад он уже выглядит так, будто «пьет, не просыхая». Валентина словно жила с другим человеком: работяга, шахматист, нарасхват у женщин и ни капли в рот!

– Он не гуляка. Если с одной живет, он не прелюбодействует на стороне. Эти 13 (видимо, Валентина ошиблась, 14 – Прим. ред.) лет он только с ней был. А раньше, если случается трагедия, он снова искал девушку. Он не пьет, не курит – чего он один будет? Они к нему, как к липучке. Сын не обижал ни меня, ни моего мужа, девушку ни разу не стукнул. Даже уже в таком состоянии ненормальном, эмоциональном. Даже в нем не тронул ни меня, ни эту девочку, которая стояла рядом. Кричал, орал, высказывал негатив, но не тронул никого: ни ее, ни меня, – заверяет мать.

«Девушка меня любила»

Валентина рассказывает о Екатерине как об обычной женщине. Ни слова о том, что с ней делал ее сын. А ведь сбежала от них она исхудавшая и забитая.

– Девушка все расскажет, как меня любила. Мы ни разу за эти годы не поссорились, это очень редко было.

У Валентины звонит телефон. Мимолетно она «хвастается»: он теперь каждый день разрывается от звонков журналистов и друзей.

– Я открытая, подруги и друзья шлют мне соболезнования. Все знали, что мой сын живет с девушкой. А девушку если устраивает не выходить из дома, это ее проблемы. У нас двери открыты летом – выходи, беги. Не бежит! А еще однажды он умирал. Я говорила: «Катеринка, если он умрет сейчас, ты не уходи от меня». Она говорит: «Да вы что, я от вас никуда не уйду, я вас люблю».

Правда ли это, знает только сама Катя. Но неужели она могла целых 14 лет жить в разлуке с любимой сестрой, которая искала ее все это время? Почему не выходила из дома? И зачем тогда в комнате Владимира кляпы и приспособления для привязывания девушки на то время, пока его нет дома? К слову, о строительных способностях «своего мальчика» Валентина рассказывает с особой гордость. Отчего же тогда оградка и дом внутри выглядят так плохо?

Мы пытались связаться с Катей через ее сестру, но та не отвечает.

Валентина очень переживает, что в изоляторе не было расчески и все сфотографировали ее непричесанной. Фото: Егор ИВЛЕВ

Источник КП-Челябинск сообщал, что в тот день, когда Екатерина смогла сбежать, Валентина вызвала скорую помощь, чтобы сына увезли в психиатрическую больницу. Окончательно напугало ее то, что сын стал слышать голос своей бабушки, которая давно погибла.

Валентина не отрицает, что ее сын был болен. Странно только, что опытный фельдшер не отправила своего любимого сына лечиться, а позволила держать силой бедную девушку.

– Он тоже у меня заложник? Он тоже болел, никуда не ходил, у меня все заложники значит.

– Только вы одна обо всех заботились?

– А как же? Я уже в последнее время бога просила, не могла уже. В коронавирус девушка не раз погибала (болела. – Прим. ред.), и я тоже. А кто их спасал? А кто ее лечил? Пес? Я! Все выздоровели, не умерли. Я их и работать заставляла, потому что жизнь в труде. Днем все работали, а вечером делали, что хотели.

Дом, где Валентина раньше жила с сыном и его жертвой. Фото: Вадим АРХИПОВ

В прошлые выходные из дома в челябинском поселке Смолино сбежала жертва бездушного чудовища. 14 лет Владимир держал в плену, избивал и насиловал измученную женщину. В прошлые выходные мать Владимира вызвала врачей из-за того, что у сына обострилось психическое заболевание, изверга увезли до того, как он успел закрыть свою жертву в комнате.

Сейчас полицейские Челябинской области вместе с коллегами из СК устанавливают все обстоятельства резонансного преступления. Возбуждено уголовное дело о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). К работе подключены наиболее опытные оперативники подразделения уголовного розыска, подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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