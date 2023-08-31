«Там не один маньяк, а два»: член Совета по правам человека сделал громкое заявление о деле челябинского маньяка

Адвокат уверен, мать Владимира Ческидова Валентину тоже нужно привлечь к ответственности. Фото: Егор ИВЛЕВ

Новые подробности жуткой истории челябинского маньяка, который 14 лет держал в плену, мучил и насиловал девушку, рассказал Андрей Малахов в эфире телеканала Россия 1. Адвокат, психолог, родные и знакомые Кати и ее мучителя встретились в студии, чтобы обсудить, как этот ад мог длиться так долго.

Дядя: «Думал, что ее использовали и присыпали»

В студии собрались подруги и дядя заложницы Кати. И если девушки отзываются о Екатерине с теплом и мечтают о встрече, то у пожилого мужчины совсем другие воспоминания.

– Катя – вольная птичка, у нее не было чувства страха. Как-то я ее видел: идет она с банкой пива и сзади нее мужчина. Я говорю: «Катя, ты что?» Она бесстрашная, вольная птица, – делает сомнительное заявление дядя Кати Анатолий Федотов.

Журналисты уже публиковали видео с ним. Но если там был неряшливый, лохматый мужчина с голым пузом, то в студии сидит почти примерный дядя, который даже был рад встрече с племянницей:

– Я уже думал, что ее использовали и присыпали (убили и закопали. — Прим. ред.). А тут мне позвонила Лена и сказала, что Катя вернулась. Я туда поехал, она говорит: «Дядь Толя, я пока не могу, некогда, потом как-нибудь». Буквально три минуты пообщались.

Психолог: «Думаю, этот ужас в ее жизни продлится»

По официальной информации, сейчас Катя находится на лечении в реабилитационном центре. Сможет ли она забыть этот кошмар и начать новую жизнь? Специалист, которую пригласили в студию, в этом сильно сомневается:

– Я думаю, этот ужас в ее жизни продлится. Поскольку очень сложная социальная среда, в которой она жила, росла и воспитывалась. Потом она попала в еще более жестокие условия. К сожалению, личность Екатерины сформировалась, и она будет искать условия, которые для нее привычны, – уверена психолог Лариса Овчаренко. – К сожалению, прогнозы здесь не очень хорошие. Если она пройдет курс реабилитации, это облегчит ситуацию здесь и сейчас, но, к сожалению, такое многолетнее пленение иногда влечет за собой необратимые последствия. Или нужен долгий терапевтический процесс.

Власти пообещали не оставлять Катю один на один с бедой. Провели медицинское обследование, сейчас занимаются реабилитацией.

— Также прорабатываются вопросы социально-бытового характера, — комментировали ранее в правительстве региона.

Адвокат: «Там два маньяка, а не один»

Сразу после суда, где мать маньяка Валентину Ческидову отпустили, КП-Челябинск пообщалась с ней. И каково было наше удивление, когда она заявила:

– Кричали, что я мать маньяка. А если мой сын совершил одно преступление, он маньяк? Он маньяк? Я не преступница. За то, что он совершил, он будет отвечать. Мы должны отвечать за свои поступки. Я жертва, которая делала столько добра в течение 13 лет. Жила в нищете, на пенсию 13,5 тысяч рублей. Последнее отдавала.

Но журналистам России 1 она заявила, что в суде просила прощение у сына. Мол, она много работала и где-то не доглядела, раз выросло такое существо.

Женщина ведет себя очень нервно: дергается, чешется и после каждой реплики добавляет пресловутое «да?» Кстати, ее, в отличие от сына, на психиатрическую экспертизу не отправили.

– Мать является сообщником, и она должна нести ответственность вместе с этим маньяком. Там в общем то два маньяка, а не один. Потому что я не представляю женщину в нормальном психическом состоянии, которая, защищая своего сына, будет позволять ему губить свою жизнь такими преступлениями и ничего не сделает для того, чтобы спасти юную девушку, – возмущен адвокат и член Совета при Президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе.

А следователь по особо важным делам в отставке, который вел дело «скопинского маньяка», Дмитрий Плоткин отметил, что Валентина Ческидова и мать «скопинского маньяка» (почти четыре года держал в подвале и насиловал двух девушек) очень похожи.

Все материалы о смолинском маньяке можно прочитать здесь.

Напомним, в конце июля из 14-летнего плена сбежала 33-летняя Екатерина. Ее держал взаперти в частном доме житель поселка Смолино Владимир Ческидов. Он запирал ее, насиловал и заставлял работать. Вместе с ними в доме жила его мать Валентина Ческидова.

Мужчина не знал пощады: запирал Катю в комнате с тараканами и опилками на полу, а иногда заковывал в специальное устройство, которое соорудил сам. А за стенкой жила его мать Валентина Ческидова. КП-Челябинск публиковала интервью с ней, показывала дом маньяка изнутри и рассказывала, как выглядит его жертва сейчас.

Но это не единственная жертва бездушного мужчины. Ранее он убил, расчленил и пытался сжечь останки еще одной своей пленницы.

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