За несколько минут до трагедии: что было перед тем, как молния ударила в дом в Залесье и начался пожар

Гроза началась внезапно. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Жители Челябинска продолжают делиться фотографиями крупного пожара в Залесье. Там от удара молнии загорелся многоквартирный дом. Огонь полностью охватил крышу.

ЧП произошло во время грозы, которая налетела внезапно под конец рабочего дня. В Челябинске на Северо-Западе и в центре выпал небольшой град, а за городом прошел дождь, а потом началась гроза.

Александр Корзунин успел сфотографировать небольшой затишье и полюбоваться радугой. На снимке видно, чтобы было за 20 минут до ЧП.

За 20 минут до пожара в Залесье. Фото: Александр Корзунин

А потом гроза усилились и одна из молний ударила прямо в крышу дома. Момент удара молнии попал на видео, а Алексей Первиков заснял уже бушующий огонь.

Огонь охватил крышу дома. Фото: Алексей Первиков

К счастью, обошлось без пострадавших. Жильцы сумели быстро выйти из подъездов. По их словам, от квартир ничего не осталось — в одних все оплавилось, а другие залило водой после тушения пожара. Пострадавшие семьи разошлись по родственникам, для них также обустроили временный пункт в ближайшем детсаду.

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