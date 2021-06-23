Крыши нет, стены намокли, вещи пахнут дымом: сколько квартир пострадало от пожара после удара молнии в челябинском поселке Залесье

Десятеро жителей смогли самостоятельно выбраться из горящего дома Фото: Кирилл САДЫКОВ

В поселке Залесье под Челябинском подсчитывают ущерб от вчерашнего пожара. Пламя охватило крышу трехэтажного жилого дома после удара молнии. По данным МЧС, площадь пожара составила 780 квадратных метров (для сравнения, площадь всего здания, в котором находятся 39 квартир, — 1993 квадратных метра).

Разрушена оказалась крыша (стропила и черепица) над двумя подъездами. Над одним подъездом кровля сохранилась.

— Между крышей и третьим этажом бетонные перекрытия, они не пропустили огонь, пожарные успели все локализовать. От огня ни одна квартира не пострадала. По-видимому, квартиры во втором и третьем подъезде пострадали только от воды, когда крышу проливали пожарные, — рассказал глава Сосновского района Евгений Ваганов.

Он уточнил, что точно оценить ущерб можно будет только после осмотра дома специальной комиссией. Во время пожара было сильное задымление, поэтому помещения пропитались запахом гари.

Часть дома осталась без крыши Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня утром начала работать комиссия по оценке ущерба. Специалисты выяснят, насколько сильно повреждены конструкции здания. Одновременно сотрудники управляющей компании начали подключать в доме электричество и водоснабжение. Во время пожара здание отключили от коммуникаций, теперь необходимо убедиться в целостности труб и электропроводки. Воду пока не подают в часть квартир второго подъезда. Электричество включили в 12 квартирах в присутствии хозяев.

— Основной задачей является обеспечение жителей коммунальными ресурсами, возобновление подачи в квартиры электроэнергии и воды, разбор поврежденных конструкций, герметизация перекрытия для защиты от осадков, уборка мест общего пользования и вывоз образовавшегося крупногабаритного мусора, — сообщили в пресс-службе управляющей компании «Женева».

Квартиры пострадали от сильного задымления Фото: Кирилл САДЫКОВ

Жители говорят, что успели взять только самое необходимое.

— Интуитивно взяла самое необходимое, собралась быстро. Вода до 1 этажа не дошла. Встретила мужчину с 3 этажа, сказала, что все, квартиры нет. Все сплавилось и залило водой. Говорят, вода стоит, просочилось из дырки, — рассказала на месте ЧП одна из жительниц дома.

Огонь тушили более часа Фото: Кирилл САДЫКОВ

В местном детском саду администрация открыла прием заявлений на оказание материальной помощи. Помочь погорельцам вызвались и соседи по поселку. Неравнодушные жители в соцсетях обещают принять у себя людей, квартиры которых стали непригодны для проживания. Пострадавшим предлагают одежду, а также помощь в уборке квартир и борьбе с запахом дыма.

Также был развернут пункт временного размещения в детсаду, но в итоге никто в нем не остался — люди предпочли поехать к друзьям и родственникам.

Напомним, в тушении пожара вечером 22 июня участвовали 55 человек, использовали 17 единиц техники. Из горящего дома самостоятельно смогли эвакуироваться десять человек, в том числе ребенок, еще двоим понадобилась помощь спасателей, чтобы выбраться из квартир. Тушение и последствия пожара сняли на видео с высоты птичьего полета.

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