Путин вздохнул, услышав о Челябинске

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Сегодня на прямой линии с Владимиром Путиным прозвучал вопрос из Челябинска. Горожанка Наталья Скорынина попросила президента навести порядок с общественным транспортом, посетовав на то, что у нас все-таки город-миллионник, а не село, и пора обзавестись своим метрополитеном.

Владимир Путин, услышав вопрос, вздохнул, но после заявил, что деньги на все это дело есть, и метрополитен планируют достроить.

— Это должна быть такая гибридная транспортная связь: и метро, и трамвайное сообщение там, где удобнее. По центру метро, потом с выходом наверх. Стоить это будет свыше 40 миллиардов рублей. Деньги у нас на это есть, не только для Челябинска, но и для других населенных пунктов, где есть такие же проблемы, — ответил Владимир Путин.

На строительство оставшейся части метро выделят более 40 млрд рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, челябинский метрополитен уже много лет не дает покоя ни жителям, ни властям. Его строительство заморозилось, но регулярно тратятся миллионы рублей на то, чтобы поддерживать готовые участки в хорошем состоянии.

Тема метрополитена буквально ожила в апреле этого года, когда Владимир Путин заявил о его возможном строительстве на послании Федеральному Собранию. Тогда транспортный эксперт Дмитрий Чудиновских рассказал КП-Челябинск, какие варианты метро могут быть реализованы в городе.

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