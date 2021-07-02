«Деньги у нас есть»: на прямой линии Путин ответил на вопрос о метро в Челябинске

В мае на строящейся станции подземки «Комсомольская площадь» губернатор презентовал проект достройки метро в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Проект достройки челябинского метро с интеграцией его в действующую трамвайную сеть — в планах федеральных властей. Это еще раз подтвердил президент страны Владимир Путин во время прямой линии, состоявшейся 30 июня.

Вопрос о судьбе подземки и ситуации с транспортом пришел на сайт, где принимались вопросы для главы государства, от челябинки Натальи Скорыниной: «Метро — долгострой со времен СССР. Мы ведь не село, а город-миллионник».

В ответ президент пояснил:

— Эта тема известная, действительно долгострой, доставшийся с советских времен. Это не единственный город такого масштаба, который столкнулся с подобными сложностями. В том же самом Красноярске, о котором я сейчас говорил, аналогичная проблема. В Челябинск по моему поручению выезжал вице-премьер Хуснуллин, знакомился с ситуацией. Он мне докладывал о том, что вопрос проработан. Это должна быть гибридная транспортная связь: и метро, и трамвайное сообщение там, где удобнее. По центру — метро, потом с выходом наверх. Стоить это будет свыше 40 миллиардов рублей. Деньги у нас есть — не только для Челябинска, но и для других населенных пунктов с похожими проблемами.

ОДИН ИЗ ВЫЗОВОВ

Для губернатора Алексея Текслера вопрос завершения строительства метро был одним из вызовов, с которым он столкнулся, прибыв в Челябинскую область в 2019 году. И с той поры по поручению главы региона шла постоянная работа по поиску решений завершения проекта 30-летней давности.

Бросить или закопать уже имеющееся невозможно. В проект вложены значительные средства. Важен вопрос безопасности: тоннели проходят и под руслом реки. Похоронить мечту было бы вредно и с ментальной точки зрения — подземку ждут тысячи горожан.

В январе в Челябинскую область приезжал вице-премьер Марат Хуснуллин, вместе с губернатором спускался в подземку, осматривал уже имеющуюся инфраструктуру, встречался со специалистами. «Рад снова спуститься в метро и почувствовать атмосферу строи ки!» — написал после заместитель правительства РФ в инстаграме.

Региональное правительство вело постоянную работу по теме. Так родился проект завершения строительства с интеграцией подземной части в имеющуюся трамвайную сеть. Тема комплексной модернизации системы городского общественного транспорта логично вобрала в себя и затяжную тему метрополитена.

В апреле в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил, что метро в Челябинске будет достроено за счет нового финансового инструмента — инфраструктурных льготных кредитов. Цена вопроса — 46 млрд руб.

Как ранее подчеркивал губернатор, к работе привлечены одни из лучших специалистов в стране.

АМБИЦИОЗНЫЙ ПЛАН

В мае губернатор Алексей Текслер презентовал проект достройки метро на заседании Правительственной комиссии РФ по развитию регионов под руководством Марата Хуснуллина. Челябинск станет пилотным регионом в реализации новой схемы финансирования.

— Технические решения мы определили, есть политические решения. И мы будем их реализовывать. Мы поставили точку в вопросе «быть или не быть метро в Челябинске», — отметил губернатор.

Глава региона обозначил срок ввода нового вида общественного транспорта — метротрамвая — 2025 г. Он свяжет разные районы города, позволив в кратчайшие сроки добраться из точки А в точку Б. Плюс будет проведен комплекс работ по замене путей и тяговых подстанций, модернизации электросетей. Планируется закупить новые вагоны, которые на УКВЗ изготовят специально для нашего города.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Во время прямой линии президент обозначил тему достройки челябинского метро и четко сформулировал, что этот проект будет завершен. Мы не остановились после того, как провели презентацию, и прямо сейчас в Челябинске работают специалисты из Москвы, которые занимаются изысканиями. Мы активно продолжаем заниматься проектом.

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