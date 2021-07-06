От гнева и отрицания — до сертификата о вакцинации: как Челябинская область прививается от COVID-19

Челябинская область вновь разворачивает ковидные госпитали. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Ирина Альфредовна, июль на дворе, погода прекрасная, а мы вынуждены говорить о распространении коронавирусной инфекции, о «третьей волне» эпидемии. Регион болеет, увы. И есть рост заболеваемости: в среднем, 200 случав за сутки. Как мы готовы сейчас к отражению очередной атаки?

— Мы готовы, поскольку есть и опыт, и та же новая инфекционная больница в Малой Сосновке, которая забирает значительный поток тяжелых пациентов. Есть готовность разворачивать медицинские организации (под ковидные госпитали). На пике «второй волны» имели 8751 койку в 54 медицинских организациях.

Сегодня у нас 3952 койки (по состоянию на 2 июля), и это всего 15 медорганизаций. Конечно, хотелось, чтобы все остальные оставались в плановом оказании помощь, что тоже очень важно и для сохранения здоровья, и для продолжительности жизни. У нас есть трехмесячный запас медикаментов; у нас полностью сформирован запас средств индивидуальной защиты на полгода.

Мы готовы, но очень бы хотелось к осени, а сегодня говорят, что пик заболеваемости в Москве придется на середину сентября, а мы от столицы отстаем на 3-4 недели, иметь иммунную прослойку, которая бы позволила остановить распространение заболеваемости. И добиться цели можно только путем вакцинации.

Гость студии - первый замгубернатора Ирина Гехт. Фото: Василий ВОРОНИН

ПРОСЛОЙКА КАК ЗАЩИТА

— Давайте напомним нашим слушателям и читателям о том, сколько жителей Челябинской области нужно привить для формирования иммунной прослойки?

— Расчет, сделанный до нового роста заболеваемости, — 1 млн 618 тыс. человек. Понятно, что мы не берем переболевших, а они сейчас будут; но, в любом случае, мы должны стремиться к этой цифре. Тем более, что сейчас появились рекомендации по ревакцинации раз в полгода в условиях обострения эпидемии и раз в год — при ее благополучном течении.

Создание иммунной прослойки еще необходимо потому что это разрывает цепочку распространения и, значит возможность мутации вируса. На сегодняшний день самым страшным является то, что в процессе распространения он мутирует, и, соответственно, становится более агрессивным, что мы сейчас видим. Его труднее лечить; сократился срок инкубационного периода. Если мы еще зимой говорили о том, что это 7-10 дней, то сегодня инкубационный период сократился до 4-5 дней. И пневмония развивается в течение суток в разы: люди поступают с поражением в 5%, а уже через сутки — 40-50%.

Болеют молодые люди, которые никогда не жаловались на проблемы со здоровьем. Они более кислородозависимые. Потому, конечно, важно сегодня всем привиться.

Думаю, в ближайшее время федеральным минздравом будут даны рекомендации по ревакцинации — кому, как, через какой период времени и какой вакциной это можно сделать. Пока официальных разъяснений мы не получили, но как только они появится, мы это объявим.

Сегодня мы фиксируем достаточно активную вакцинальную кампанию, что очень радует. Установлен суточный рекорд — почти 14 тыс. привитых первым компонентом. Еще 2 недели назад это было не более 4 тыс. Если мы сохраним такие темпы, то к осени больше миллиона жителей Челябинской области будут привиты, и это уже огромный успех и, безусловно, скажется на снижении заболеваемости в регионе. Тем более, к осени мы вступим в новый эпидсезон ОРВИ и гриппа, что тоже очень важно. Непонятно, как поведет себя грипп в этом году. В прошлом году они себя никак не проявил, и это тоже была аномалия 2020 года. Но как он себя поведет в нынешнем сезоне, непонятно.

Кстати, в минувшие выходные в ТРК региона привились 2006 человек.

Потому от коронавируса важно привиться сейчас, особенно перед отпуском, когда уезжаешь через аэропорт, где большое количество людей, когда приходится лететь трансферным маршрутом. Ну, и любой отпуск — это всегда другие контакты.

Привиться можно и в выходной день. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ

— Какие лечебные базы еще переводят в статус ковидных госпиталей?

— Терапевтический корпус городской клинической больницы №1 Челябинска на 200 коек, городская больница №1 Миасса на 30 коек, городская больница №3 Магнитогорска на 250 коек, инфекционные отделения в Троицке и Карталах развернут по 30 коек. За последний месяц коечный фонд для пациентов с COVID-19 увеличился практически вдвое — до 4 тыс. мест. Пока нам этого достаточно с условием 20% свободного коечного фонда.

Есть в резерве, на случай необходимости, и другие госпитальные базы, и готовность медицинских организаций, работавших в ковидной базе в ноябре-январе, высокая.

— Чем прививаем?

— Сегодня уже на 100 % — «Гам-Ковид-Ваком» (Спутник V). Партии «ЭпиВака» и «КовиВака», которые мы получали, были единожды (17500 «ЭпиВака» и 3900 «КовиВака») и уже закончились.

Я считаю, «Спутник» — самый лучший вариант на этом этапе, и возможность ревакцинации другими препаратами появится.

КСТАТИ

3 июля в Челябинскую область поступила новая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в 38 400 доз. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области, после разгрузки с «Областного аптечного склада» специальным транспортом препарат направится в медицинские учреждения по региону.

Губернатор привился от коронавируса. Фото: gubernator74.ru

ЖДЕМ РАЗЪЯСНЕНИЙ

— Волнует вопрос вакцинации мигрантов. Рабочая иностранная сила прибывает: открылся международный терминал челябинского аэропорта, есть рейсы из среднеазиатских республик. Как с этой категорией работать будем?

— Пока разъяснений для регионов нет. В Москве мигрантов начали прививать вакциной «Спутник Лайт». Категория мигрантов предполагает передвижение и внутри страны, между регионами, и отсутствие постоянной оседлости. Ждем разъяснений, встречались с представителями медицинских организаций. Конечно, это будет коммерческая основа, платная история. Ждем разъяснений и «Спутник Лайт», чтобы начать прививать и эту категорию. Посмотрела снимки из Москвы — там очереди стоят. Мигранты — народ сознательный и активный.

— Скоро учебный год, и мы все, конечно, не хотим дистанта. Будет ли вакцина для школьников?

— Когда у нас в регионе была Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова, ученый-медик, специалист в области детской клинической аллергологии, председатель Исполнительного комитета Союза педиатров России, мы обсуждали с ней эту тему. Идут клинические испытания вакцины для подростков 15-17 лет; разрешение получено по вакцинации беременных женщин и есть соответствующая рекомендация. Ждем завершения испытаний и адаптации вакцины под эту возрастную категорию.

И дело не только в дистанте. Мы все понимаем, что дети и молодежь, даже в нынешней ситуации, — это основные носители вируса. И с учетом их более сильного иммунитета и бессимптомности течения болезни, и с учетом их миграционной активности и пребывания в общественных местах — это основная группа риска, прежде всего, для взрослых членов семьи.

БЕРЕЧЬ СЕБЯ И ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ

— Пожилые люди — дисциплинированные и исполнительные. На сколько привита эта возрастная категория?

— На 40% привита эта возрастная категория; она сейчас тоже очень активизировалась. Да, спад заболеваемости многих расслабил, и люди решили, что все заканчивается и жизнь возвращается в прежнее русло. Но, к сожалению «третья волна» наступила, и пожилые люди сейчас активно вакцинируются.

Очень важно, чтобы они себя берегли, потому что устойчивый иммунитет формируется через 42 дня после первой прививки, и в это время надо себя беречь. Особенно первые пять дней — минимум контактов; обязательное ношение маски и соблюдение социального дистанцирования.

Но зато потом, конечно, формирование иммунитета позволит избежать и болезни; ну, а в случае заражения, поскольку вирус все-таки активен, и мы фиксируем случаи заражения и при вакцинации, то это протекает, как правило, в очень легкой форме. Мы минимизируем последствия в виде осложнений, которые могут быть после этой болезни.

ДВА ДНЯ ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТДЫХА

— По предложению губернатора предприятия региона начали предоставлять дополнительный оплачиваемы выходной день на следующих день после вакцинации от коронавирусной инфекции. Как эта тема развивается? Откликаются ли работодатели?

— Да, Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области поддержал предложение, откликнулись все предприятия. Причем, группа компаний «Конар» пошла дальше — она предоставляет два дня оплачиваемого отдыха своим работникам после вакцинации. Прочитала о том, что девять баз отдыха и санаториев предоставляют в подарок один день проживания отдыхающим, привившимся от ковида при предъявлении QR-кода или сертификата о вакцинации. Бизнес активно включился в эту историю, ее поддерживает, что совершенно правильно. Потому что это возможность для них работать.

Сегодня мы не говорим о каких-то дополнительных ограничениях, но ситуация развивается пока в сторону ухудшения, и поэтому усилия всех важны, чтобы сохранить возможность работы, проведения мероприятий, возможность отдыха, заезда людей в санаторно-курортные учреждения.

КСТАТИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

Считаю правильным давать выходной день тем, кто привился. Понятно, что такое решение может принять работодатель, а за бюджетные муниципальные структуры это решение можем принять мы. У некоторых наших граждан есть переживания за то, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать возможность побыть дома. Всем работодателям, в том числе наших промышленных предприятий, рекомендую сделать такой день выходным, и, естественно, оплачиваемым.

Кстати, южноуральцы смогут взять по выходному дню после каждого этапа вакцинации.

— Поскольку жизнь уходит в онлайн, если ли риск отмены массовых мероприятий?

— Мы рекомендовали однозначно отказаться от массовых мероприятий. Это касается и предстоящего Дня металлурга, он практически везде отменен. Не состоятся запланированные ранее концерты, программы, участниками которых становится, как правило, весь город, потому что металлургические предприятия в Челябинской области — градообразующие. Мы придерживаемся точки зрения, что массовых мероприятий проводить сейчас нельзя.

КСТАТИ

На заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Челябинской области принято решение запретить проведение культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня металлурга, который страна отмечает 18 июля.

Пресс-служба губернатора Челябинской области подчеркивает: решение оперштаба не распространяется на торжественные мероприятия, которые могут пройти в соответствии с действующими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ

— В Москве появились зоны, свободные от ковида: рестораны, кафе, бары, вход в которые разрешен только при предъявлении ПЦР-теста, QR-кода или сертификата о вакцинации. У нас будет нечто подобное внедряться?

— В любом случае, это нужно обсуждать с бизнесом, поскольку это дополнительные технические возможности, и все должно быть максимально комфортного организовано. Объявить-то это можно, важно, как это будет реализовано. Пока мы это не обсуждали, но видим активную кампанию и желание людей вакцинироваться. Как только мы будем видеть растущие цифры по муниципалитетам, а губернатор сказал, что у нас будет поощрение муниципалитетов, которые покажут высокие темпы вакцинации, это тоже будут свободные от ковида территории. И мы посмотрим по преференциям, которые могут быть — есть у нас несколько задумок.

И мы даже стали формировать некий запас вакцины для тех, кто вакцинирует опережающими темпами. У нас были ранее хронические аутсайдеры вакцинации, сейчас в регионе таких территорий нет. Напротив, у нас «битва» за запас вакцины. Например, на птицеводческом комплексе в Чебаркуле привито 900 работников. Магнитогорск и Челябинск активны.

Прививочные бригады выезжают в микрорайоны, и это тоже очень удобно жителям — никуда не нужно идти; за два-три часа медики вакцинируют по сотне человек. В регионе работает 50 мобильных бригад; по выходным мы прививаем в ТРК в Челябинске и других городах области. И в ТРК тоже бывают ажиотажи, чтобы вакцинироваться.

Мы расширяем количество мобильных пунктов, работаем в выходные, чтобы привить максимальное число жителей области.

ПРЕКРАТИТЬ ИСТОРИЮ

— Но Интернет полон комментариев экспертов — от «это не вакцина, а плацебо» до «чипирование, примагничивание, разрушение мозга». И вы правильно ранее отмечали, что ваши знакомые прошли все стадии — от гнева и отрицания до сертификата о вакцинации. Долги ли придется еще работать по просветительной линии, чтобы сформировать адекватное отношение к вакцинации?

— Вы знаете, уже факт, что на выходные в мобильные пункты выстраиваются очереди, говорит о многом. Я вижу сдвиг в ситуации, в отношении по звонкам своих знакомых. Люди из категорически отрицающих становятся сомневающимися, потом идут на вакцинацию. Вспомните, когда появился выбор вакцины, люди говорили: «Нет. Мы еще подождем». Сейчас мне пишут вопросы, чем вакцинироваться. Отвечаю: «Спутником», а уж потом, когда будут в достаточном объеме другие вакцины, ревакцинироваться можно будет другой». Важно, что мы сохранили принцип добровольности, и с помощью убеждений, разговоров стараемся убедить людей в важности того, что это, прежде всего, безопасность.

Главное — пресекается цепочка распространения и возможность формирования мутаций, новых вирусов, их модификаций. Иначе мы не угонимся с вакцинами, и история будет бесконечной.

Потому вакцинация важна, и все эксперты говорят, что антитела, сформированные благодаря вакцинации, они более устойчивы даже к новым формам вируса. В то же время, наличие антител после болезни вызывает у специалистов много вопросов, потому что это не всегда антитела, нейтрализующие вирус.

Высокие титры порой могут быть обманчивы, и только половина антител могут бороться с вирусом. Потому сейчас и говорят, что через полгода после перенесенной болезни важно вакцинироваться, вне зависимости от титров антител. Это коллективное мнение экспертов. И, кстати, весь мир прививает, не измеряя антитела, чтобы определить, нужно или не нужно вакцинироваться.

«ДРУЖАТ» ЛИ ВАКЦИНЫ

— Как быть с сочетанием вакцины от коронавируса и от гриппа? Они будут «дружить» в организме?

— А мы же уже «дружили». Это как с любыми прививками — важен месяц разрыва. Многие же, например, и от клещевого энцефалита прививаются. Никто не отменял Национальный календарь прививок, в котором и коклюш, и столбняк, и другие прививки. Одновременно, конечно, прививаться не нужно, а с разницей в месяц — пожалуйста. И мы, кстати, так все и сделали: зимой привились от гриппа, а потом — от коронавируса.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, полпред президента Владимир Якушев в областном инфекционном центре в Малой Сосновке. Фото: gubernator74.ru

РАЗВОРАЧИВАЕМ БАЗЫ В НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

— Пришлось ли сейчас опять мобилизовать врачей под знамена борьбы с ковидом? Увеличен ли штат госпиталей для отражения третьей волны?

— Нет, штаты больниц те же, никакой мобилизации не было, люди, работая в обычном режиме, вновь ушли в работу в «красной зоне».

— Вы много контактируете с медработниками. Вырос ли уровень внутренней уверенности у тех, кто в ковидных базах?

— Безусловно. Если сначала это была некая полувоенная история, когда мы перезванивались, обсуждали, то сегодня это — нормальное течение жизни. С главными врачами я обсуждаю, конечно, эффективность тех или иных препаратов, работу протоколов лечения, но это настолько обыденно, к сожалению. Даже перепрофилирование баз проходит в два дня. Мы, конечно, прежде всего, прекращаем госпитализацию, выписываем пациентов или переводим на другие базы, если еще необходим курс лечения, и в течение двух дней база разворачивается. Этому научились, это умеют, и, соответственно, умеют лечить.

У меня у одной знакомой дочь попала в Малую Сосновку, молодая женщина, с большим поражением легких. И мама ее спросила, как ей там, как относятся. И она сфотографировала руку, пишет маме: «Это фантастика. У меня по пять-шесть вколов в день, и, кажется, рука должна быть синей, а она абсолютно нормальная. И здесь работают ювелиры».

Пациенты очень благодарны врачам, медицинским сестричкам, санитаркам, которые с ними работают. Объем работы колоссальный, лечение очень интенсивное — капельницы, уколы. И на медсестру порой при максимальной нагрузке приходится до 100 манипуляций в сутки, они буквально только на обед выходят. Конечно, персонал продолжает самоотверженно работать на ковидных базах. Ну, и надо отдать должное пациентам — все благодарны, и пишут мне, куда написать слова спасибо.

Одним словом, прививаемся, бережем себя и заботимся об окружающих.

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