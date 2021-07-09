К эвакуации людей из объятых огнем поселков Челябинской области подключились волонтеры, но их не везде пускают

ДОрога со стороны Парижа закрыта. Фото: "Легион-Спас" Магнитогорск

Волонтеры «Легион-СПАСА» подключились к эвакуации людей, оказавшихся в заложниках огня в Карталинском районе Челябинской области. В группе кинули клич — и сразу несколько добровольцев предложили помощь.

— Добровольцев не везде пускают на постах. Постоянным нашим волонтерам удалось вывести четверых из Джабыка, в том числе двоих детей. Увезли в Магнитогорск, — рассказала КП-Челябинск руководитель ПСО «Легион-СПАС» Мария Скобкина. — Еще одну девочку 13 лет забираем из Еленинки. Они сами просят их вывезти.

По словам Марии Скобкиной, добровольцы готовы прийти на помощь, но в МЧС пока сообщают, что справляются с эвакуацией своими силами.

Волонтеры сообщают, что с Запасного также будет организована эвакуация — скоро придет электричка.

В поселке Джабык огонь перекинулся на дома. В соцсетях пишут, что сгорело 40 домов. Высота дыма — 600 метров. На помощь дополнительно направлен борт ИЛ-76.

ОБНОВЛЕНО В 16:25. Поезд из Джабыка отправился в пункт размещения в Карталы. Вместимость - 100 человек. Остались ли еще люди в горящем поселке — пока неясно.

Общая площадь пожара возросла в несколько раз — до 4800 га.

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