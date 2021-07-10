Власти опровергли данные о 60 пропавших во время лесных пожаров в Челябинской области

В поселке Джабык, который пострадал больше всего, эвакуировано проживает 738 человек. Фото: читатель КП

Власти Челябинской области опровергли информацию о 60 пропавших во время лесных пожаров в Челябинской области. Список появился в Сети.

— Информация о наличии неких списков пропавших без вести жителей поселка Джабык не соответствует действительности, — рассказали в пресс-службе правительства.

Ранее стало известно об одном погибшем. Это мужчина 1943 года рождения. Им может оказаться 78-летний Виктор Кочетков, житель улицы Окружной в поселке Джабык. Ранее его дочь Татьяна Набокова опубликовала пост о поиске.

— Звонили из Джабыка криминалисты. Они на пожарище, где стоял наш дом. Они нашли кости, теперь будут делать генетическую экспертизу. По всей видимости это кости моего папы, — рассказала Татьяна журналисту КП-Челябинск.

Еще 18 жителям охваченных огнем районов понадобилась помощь медиков. В минздраве рассказали, с каким жалобами они обратились.

Вся актуальная информация о ситуации с лесными пожарами — в нашей онлайн-трансляции.

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