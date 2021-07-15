Положили яблок в дорогу: медвежонка, которого выгуливали на пляже под Челябинском, отправили в тайгу

Варя полетит из соседнего Кольцово. Фото: Карен Даллакян, Алексей Булатов

Подопечные челябинского ветврача Карена Даллакяна медвежата Варя и Баграт отправились в реабилитационный центр «Утес», после которого они смогут вернуться в дикую природу. В Хабаровск они полетят ночным рейсом из соседнего Кольцово.

— Долго ждали потому, что на всех бортах, которые были на это направление, багажный отдел не отапливался или не вентилировался. Поэтому животных они не брали. Рейс ночной, они по режиму спать будут. С нами и погода — в жару тяжело транспортировать, а сейчас комфортная температура, — рассказал Карен Даллакян в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске).

Косолапые полетят в переносках — это ящики с отверстиями для вентиляции воздуха. В них медвежата могут привстать или перевернуться. В дорогу им положили любимые лакомства — яблоки.

Смотреть видеосюжет Спасенных медвежат отправят из Челябинска в Хабаровск

Напомним, Варвару совсем крошечной подобрал житель Чебаркуля. Скандал разразился, когда он привел медвежонка на людный пляж. Все это сняли на видео и выложили в Сеть. Мужчиной заинтересовались полицейские, ведь дикое животное частным лицам содержать запрещено.

Чуть позже в приют передали еще одного косолапого — Баграта из Пермского края. Оттуда передали сотрудники Росприроднадзора для дальнейшей отправки в Хабаровск. Как писали наши коллеги КП-Пермь, Баграта и еще одну малышку по кличке Ия подобрали местные жители. Когда косолапые начали подрастать, их передали в местный фонд. Но через несколько недель Ия умерла, якобы из-за кишечной инфекции. Тогда в краевом Росприроднадзоре решили перевезти его в приют диких животных Карена Даллакяна «‎Спаси меня».

Но в пермском фонде заявили, что это не лучшее решение.

— ‎Баграт и Варвара — ручные медвежата, которые имеют устойчивую привязку к человеку, ассоциацию с получением пищи и полное отсутствие страха. Они, выпущенные на волю, всегда будут выходить в населенные пункты в поисках человека и пропитания, — цитирует КП-Пермь представителей фонда.

Мы попросили Карена Даллакяна прокомментировать ситуацию.

— Меня просили дать ветеринарную оценку, почему произошла смерть второго медведя (Ии,— Прим. ред.). Это молодой фонд, у них нет профессиональной команды и сильно хромает ветеринарная сторона. Кормление густой манной кашей три раза в день привело к запору и завороту кишечника. Они заявляют: верните нашего медвежонка. Он родился в дикой природе и это имущество государства. Он не их, он был перемещен к ним на ответхранение. У них построен вольер на придомовой территории — это говорит о том, что никаким образом нельзя реабилитировать животных и выпустить в живую природу.

Медвежата прилетят в Хабаровск в 11 утра. Как писала «Комсомолка», 180 тыс. на перелет до Хабаровска помогли собрать неравнодушные люди.

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