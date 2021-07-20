Медвежата из челябинского приюта удивили своим поведением после перелета в Хабаровск

Варя и Баграт летели в специальных переносках. Фото: Карен Даллакян, Екатерина Карпенко

Медвежата Варя и Баграт успешно перенесли поездку из Челябинска в Хабаровск и быстро освоились на месте. Об этом рассказал журналисту КП-Челябинск ветврач Карен Даллакян, который сопровождал косолапых в реабилитационный центр «Утес».

— Поездка была тяжелая для нас, для людей: разница по времени, 32 градуса жары, 100%-я влажность, насекомые — мы просто были шокированы. Это утомляет. А медвежата хорошо перенесли полет и сразу проявили свой дикий характер, — рассказал Карен Даллакян.

Варю и Баграта хотели поснимать местные журналисты, но медвежата чуть было не сломали им камеры. Косолапые, увидев людей, встают в защитную позу на задние лапы. Вероятно, сказался стресс. При этом, как отмечает ветеринар, все это хорошо для дальнейшей адаптации животных в дикой природе.

Место, где теперь будут жить медвежата, находятся на 2 км глубоко в тайге.

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— Там запрещено больше 2-3 минут находиться. Вывалили подкормку, проверили все и ушли, — рассказал Карен Даллакян.

Напомним, Варвару совсем крошечной подобрал житель Чебаркуля и привел на людный пляж. Чуть позже в приют передали еще одного косолапого — Баграта из Пермского края. Оттуда передали сотрудники Росприроднадзора для дальнейшей отправки в Хабаровск, но, как писали наши коллеги КП-Пермь, не обошлось без скандала. Комментарий Карена Даллакяна — по ссылке.

Ветврач успел навестить еще одного спасенного медвежонка — Умку, который живет в «Утесе» с мая. Напомним, Умку нашли в коробке на заправке под Чебаркулем.

— Умку мы увидели только на дереве — прячется как настоящий дикий медвежонок, — отметил он.

Послушать большое интервью с Кареном Даллакяном и даже задать вопросы в прямом эфире можно в четверг, 22 июля, в 8:30 на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске).

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