Фотоживодер, искалечивший львенка Симбу, избежал реального наказания

Симбу спасли в Челябинске и готовятся отправить в Танзанию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Дагестане состоялся суд над 18-летним фотографом, который издевался над львенком. Житель Краснодарского края в 2019 году купил детеныша льва ряди платных фотосессий и привез в дагестанский город Избербаш. Там он морил львенка голодом, пичкал таблетками и увечил, чтобы у животного не было сил сопротивляться. Когда курортный сезон закончился, фотограф просто выбросил котенка со сломанными лапами на улицу.

Мировой судья в Избербаше признал молодого человека виновным в жестоком обращении с животным. Однако реального наказания фотографу-живодеру удалось избежать.

— Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Выброшенного на улицу львенка подобрали зоозащитники. Он был в ужасном состоянии, и активисты принялись искать специалиста, способного спасти животное. В конце концов они обратились к челябинскому ветеринару и руководителю фонда «Спаси меня» Карену Даллакяну.

Львенка, которого назвали Симбой, весной 2020 года перевезли в Челябинск. Жизнь животного удалось спасти. Симба перенес две сложные операции и прошел курс реабилитации. Сейчас ему уже лучше.

— Симба отлично себя чувствует, — рассказал Карен Даллакян. — Аномально-жаркие дни для него — хорошая погода. За других зверей этим летом переживаем, но ему в жару — просто кайф.

В будущем Симбу собираются отправить «на историческую родину» — в реабилитационный центр в Танзании.

По словам Карена Даллакяна, загвоздка пока в документах: представители принимающей стороны допустили в них много ошибок, сейчас все неточности в бумагах стараются исправить.

О решении дагестанского суда ветеринарный врач узнал от корреспондента «КП-Челябинск». Представители приюта «Спаси меня» собирались участвовать в суде над краснодарским фотографом, но помешала необходимость помочь животным. Карен Даллакян только что вернулся из Хабаровского края, куда перевезли из Челябинска медвежат Варю и Баграта. Спасенных в Чебаркуле и Пермском крае детенышей переселили в глубокую тайгу, где люди больше не смогут их тревожить.

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