Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 26 июля 2021: в регионе зафиксировали рекорд заражений

На улицах о соблюдении дистанции речи уже не идет. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области зарегистрировали рекордное число зараженных коронавирусом. На протяжении нескольких дней выявляли более 300 заболевших, а 25 июля стало на 321 пациента больше. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 26 июля.

Статистика заражений коронавирусом

В прошлом году рекорд по суточному выявлению зараженных был 19 декабря. Тогда статистика за сутки выросла на 317 человек. В этом году рекорд побит, он пришелся на 25 июля (+321). Большая часть заболевших — из Челябинска. Об этом говорят данные управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Превысить число выздоровевших пока не удается. На 72 965 случаев заражения с начала пандемии приходится 64 664 человека, сумевших побороть Covid-19.

Пугает и статистика смертности. Каждый день опасная инфекция уносит жизни тех, у кого не было тяжелых сопутствующих заболеваний. На этой недели ежедневно коронавирус убивает более 10 человек. Так, 25 июля, скончались 13 пациентов, у всех ковид был единственным диагнозом.

Инфографика: коронавирус74.рф

Ковид у детей

В Челябинской области продолжает увеличиваться заболеваемость коронавирусом среди детей. Вот такие цифры дает Роспотребнадзор: в группе до 1 года рост в 1,4 раза, 1-6 лет — в 1,4 раза, 7-14 лет — в 1,4 раза, 15-17 лет — в 1,6 раза. В том числе, растет число пневмоний.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт отметила, что ввести какие-то ограничения в период каникул сложно. Сейчас проводятся исследования по вакцинации подростков.

Вакцина есть, а записи нет

Пока единственным способом противостоять ковиду является вакцинация. В Челябинскую область должны завести еще 39 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». В Минздраве отметили, что дефицита вакцины нет.

При этом челябинцы жалуются на работу портала Госуслуг при записи на вакцинацию. С такой ситуацией столкнулась Ксения.

— На мои попытки записаться на вакцинацию три раза неизменно присылали ответ, что нет мест, встаньте в лист ожидания, а затем и вовсе обнадеживали, что вакцины в поликлинике нет. Разумеется, после звонка в поликлинику (с пятого раза, но все-таки дозвонилась) выяснилось, что вакцина есть и да, работаем в выходные, конечно, подходите. Да-да, все есть, и второй компонент тоже, девушка, да не верьте вы этим «Госуслугам», там как обычно все сломалось. А вот какой-нибудь гражданин, решивший сделать прививку, помается-помается с этими «Госуслугами», да и плюнет. Нельзя так работать такому порталу. Особенно сейчас, — написала Ксения Шумина.

Врачам снова приходится работать в бешеном ритме. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Где сделать прививку

На карте Google в список городов, где можно поставить вакцину, вошел Челябинск. Для того чтобы найти ближайшую к своему местоположению точку, нужно просто набрать в поиске «вакцинация» или «прививка». По Челябинской области пока появляются только 20 пунктов вакцинации, которые находятся в Челябинске и его окрестностях. Это Копейск и Коркино, села Долгодеревенское и Миасское. Правда, пока нет сведений о пунктах в торговых комплексах, которые работают по выходным дням. В список вошли поликлиники и больницы.

Подготовка ко Дню города

Несмотря на рост заражений, в Челябинске готовятся отметить День города. К этой дате должна появится набережная — за развлекательным комплексом «Мегаполис», там уже установлены скамейки с навесами, яркие барные стулья, и за филармонией, там будет детский городок.

Мэр Челябинска Наталья Котова оценила темпы работы на набережной. Фото: Кирилл САДЫКОВ

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