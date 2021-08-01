Толпа болельщиков, барабан и любимая собака: как в Челябинске встретили серебряного призера Олимпиады 2020 Кирилла Писклова

Рейс с олимпийцем задержали на 1,5 часа Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске встретили еще одного серебряного призера Олимпиады в Токио — баскетболиста Кирилла Писклова. В аэропорт прибыла целая делегация вместе с талисманом «Челбаскета» Леброшей. Рейс задержали на 1,5 часа, но болельщики не скучали.

Группа поддержки собралась возле Дворца пионеров и дружно отправилась в аэропорт Фото: Кирилл САДЫКОВ

По дороге репетировали гимн России Фото: Кирилл САДЫКОВ

Леброша — талисман челябинского баскетбола Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пока все ждали Кирилла, Леброша радовал других пассажиров аэропорта... Фото: Кирилл САДЫКОВ

...выбирал сувениры... Фото: Кирилл САДЫКОВ

...и знакомился с котиками Фото: Кирилл САДЫКОВ

Баскетбол 3х3 дебютировал в программе Игр. Российская команда, в составе которой были Кирилл Писклов, Станислав Шаров, Александр Зуев и Илья Карпенков, добралась до финала Олимпиады. В жаркой схватке со сборной Латвии наши парни уступили 18:21, завоевав серебряные медали!

24-летний Кирилл Писклов — воспитанник челябинского баскетбола. Он пришел в этот вид спорта в шесть лет, а до этого два года ходил в секцию плавания. Занимался во Дворце пионеров и школьников на Алом поле. Учился в челябинской школе №138 в одном классе с еще одной участницей Олимпиады-2020 по регби-7 Дарьей Шестаковой.

В 2010 году, когда Кириллу было 14 лет, его пригласили в подмосковный спортинтернат. А через три года он подписал контракт с московским «Динамо». На правах аренды играл в различных российских клубах, где всегда был заметной фигурой, стабильно набирая очки в каждом матче.

Рейс задержался и пришлось ждать дольше обычного Фото: Кирилл САДЫКОВ

Президент клуба, бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков Фото: Кирилл САДЫКОВ

В 2016 году менеджер сборной России предложил Кириллу попробовать себя в турнирах по баскетболу 3х3 (не путать со стритболом, где играют на асфальте, в 3х3 — на прорезиненном покрытии). Дела здесь пошли в гору. В 2018 году он в составе клуба «Новосибирск» становится призером Кубка России, выигрывает «серебро» Лиги наций ФИБА. Через год — «золото» Европейских игр. И вот «серебро» Олимпиады-2020.

Ждала и любимая собачка Фото: Кирилл САДЫКОВ

Близкие волновались и очень скучали Фото: Кирилл САДЫКОВ

Чествовали и маму спортсмена Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кстати, сейчас в чемпионате России по баскетболу 3х3 выступает 20 клубов. Кирилл сменил челябинскую прописку на екатеринбургскую и представляет Свердловскую область. Здесь он играет в классический баскетбол и выступает за клуб российской Суперлиги «Уралмаш». Однако это не мешает ему успешно выступать и в турнирах баскетбол 3х3.

Баскетбол 3х3 дебютировал в программе Олимпиады. И вот серебро — наше! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Автограф на память для всех желающих Фото: Кирилл САДЫКОВ

Расписание выступлений спортсменов из Челябинска на Олимпиаде в Токио 2021: когда болеть за наших (подробно).

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