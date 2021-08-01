Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 2 августа 2021: неолимпийские рекорды и «лайтовая» вакцинация

Число новых заболевших продолжает расти Фото: Кирилл САДЫКОВ

Коронавирус в Челябинской области продолжает бить антирекорды. Число заболевших в суточной статистике Минздрава уже превысило показатели прошлого года. А между тем, в региона началась вакцинация «Спутником Лайт». Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 2 августа.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Число новых заболевших неуклонно растет. Если в понедельник было 324 случая, то в воскресенье эта цифра поднялась до 342. Всего в регионе официально зарегистрировано 75 309 заболевших.

Статистика по выздоровлениям пока отстает: 233 выздоровевших за минувшие сутки. Всего 66 334 южноуральца победили коронавирус.

Растет и число летальных исходов. Пик пришелся на субботу — 18 умерших. Всего ковид унес 3 425 жизней.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Где развернули «ковидные» койки и чем оснащены новые скорые

На лечении остаются 5508 человек. В регионе продолжают увеличивать ковидные базы. С 30 июля больных COVID-19 начали принимать горбольница №3 города Миасс (30 коек) и больница Верхнеуральска (210 коек).

А между тем, в Челябинск поступили новые машины скорой помощи с «умными» аппаратами ИВЛ. Автомобили с новой техникой помогут спасать больных коронавирусом.

Виктор Пястолов: «Бригады работают, не заезжая на подстанцию» Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Загруженность, конечно, увеличилась. Бригады работают, не заезжая на подстанцию, 24 часа в сутки люди находятся в автомобиле. Чаще всего достаем аппарат ИВЛ. В новых машинах аппарат последнего поколения, управляется одной кнопкой, достаточно задать рост и вес. Очень удобная тележка, выдержит пациентов с большим весом и можно сделать любое положение: где-то нужно поднять ноги, где-то посадить, — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Виктор Пястолов

Кому положен лайтовый «Спутник»

На днях Челябинская область получила более 18 тысяч доз «Спутник Лайт». Это четвертая по счет вакцина, зарегистрированная в РФ. Ее ставят всего один раз.

— Новая вакцина «Спутник Лайт» предназначена для ревакцинации либо вакцинации людей младше 60 лет, которые уже перенесли ковидную инфекцию. Помимо этого ее можно ставить всем с 18 до 25 лет. Считается, что у молодых людей иммунитет формируется интенсивно, бурно, и его будет достаточно после одной дозы до полугода, — рассказала заместитель главного врача по поликлиническим вопросам ОКБ №2 Анна Авладеева.

«Спутник Лайт» ставят всего один раз Фото: Кирилл САДЫКОВ

Мы сделали репортаж о вакцинации «Спутником Лайт». Спойлер: не обошлось без провокаций и отказов. Подробности — по ссылке.

А теперь — к олимпийцам

В Челябинске встретили еще одного серебряного призера Олимпиады в Токио — баскетболиста Кирилла Писклова. В связи с пандемией спортсменам нельзя задерживаться в Японии: выступили и по домам. В аэропорт прибыла целая делегация. Все (ну или почти) соблюдали масочный режим Фоторепортаж — по ссылке.

Самый трогательный момент: Кирилл Писклов обнимает маму Фото: Кирилл САДЫКОВ

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 2 августа 2021.

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