В центре Челябинска на ремонт закрылась первая городская кофейня «Пенка»

"Пенка" на площади Революции открылась в 2020 году Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

На площади Революции закрылась одна из старейших в Челябинске кофейня — «Пенка». Как гласит объявление на дверях, заведение ждет грандиозное обновление. Свои двери кофейня закрыла 3 августа.

— В кофейне будет проведен ремонт — полное обновление интерьера и оборудования, — сообщили в колл-центре ресторанного холдинга «Центр гостеприимства».

Кофейню "грандиозно обновят" Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Точные сроки открытия обновленной «Пенки» назвать не смогли, но заверили, что работы продлятся не меньше месяца. Как говорится на сайте, «Пенка» на площади Революции открылась в 2002 году, и стала не только первой в сети, но и первой кофейней в городе.

В этом году на площади Революции не везет. Так, зимой 2021 года здесь закрылась первая точка сети кофеен Blueberry, проработавшая последние 10 лет. В августе на Ленина, 52 закрылась точка продаж сети парфюмерии и косметики «Летуаль».

ОТКРЫТИЯ В ЦЕНТРЕ

Но лето было и богато открытиями. В июле на Кировке (Кирова, 92) открылась кофейня Coffee Cake. А сегодня, 7 августа, на Труда, 105 — на месте бывшей «Анталии» и BAZAR открылся ресторан «Хачапури тетушки Марико». Оба заведения — франшизы бренда Muglerest.

В июле на Кировке открылась кофейня Coffee Cake. Фото: скрин видео Muglerest/vk.com

— Инвесторы давно хотели открыть свой собственный ресторан — и вот мечта с нашей помощью осуществилась. Теперь в Челябинске появится новый ресторан с грузинским колоритом! Поздравляем партнеров и челябинцев с этим событием!, — подчеркнул руководитель направления франчайзинга Muglerest Андрей Пикин.

Сегодня на Труда открылся ресторан «Хачапури тётушки Марико». Фото: скрин видео Muglerest/vk.com

По данным Muglerest , инвестиции в ресторан составили 20 млн рублей, которые по плану могут окупиться за 1 год и 8 месяцев.

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