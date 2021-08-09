Как изменятся трамваи в Челябинске в 2021 году: ремонт путей, переездов и «зеленая волна»

Глобальная цель всех изменений - повысить пассажиропоток Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2021 году в Челябинске отремонтируют 26 трамвайных переездов. О том, какие изменения ждут трамваи в 2021 году, рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

— Ремонт переездов мы уже запустили. После него челябинцы смогут спокойно переезжать трамвайные пути и, наверное, меньше ненавидеть трамваи, — сказал Егоров.

Начался ремонт трамвайных путей. Уже ремонтируется 5 км путей — на эти цели выделено 250 млн рублей. Еще 20 км путей — в разработке.

— Мы рассматривали несколько вариантов ремонта. Вплоть до использования длинных рельс — 25 метров, как на железной дороге. Сейчас по умолчанию используют 12,5 метров. Длинные рельсы возможно производить, но это увеличит сроки. Поэтому от этой идеи в этом году мы отказались, но применили другую технологию — бесшовный путь. По технологии свариваются три стыка, четвертый — несварной, но он делается специальным пересечением, который исключит стук колес. Получается так называемый бархатный путь. И колесные пары меньше стачиваются, что сохранит ресурс новых вагонов, которые мы выпустим, — сообщил Александр Егоров.

Уже в этом году в городу придут 30 полунизкопольных трамваев Фото: Андрей АБРАМОВ

Как сообщил Егоров, в этом году будет отремонтировано 27 остановок, разработан дизайн-код по наклейкам и листовкам в транспорте (новая ливрея для трамваев уже придумана), запущено 30 полунизкопольных вагонов.

— Включаем «зеленую волну» для трамваев на 10 регулируемых пересечениях и еще на 10 проводим оптимизацию светофорных фаз, — добавил Александр Егоров.

Речь идет о проспекте Победы. Сейчас идет проектирование технологии, опробовать ее начнут уже в этом году. По подсчетам миндортранса, «зеленая волна» увеличит скорость движения трамваев на 25%.

Кроме того, в 2021 году начинается работа по обособлению трамвайных путей — чтобы в будущем запустить метротрам.

— Мы запускаем комплексную историю по перезагрузке рейсовой системы транспорта Челябинска, — сообщил Александр Егоров.

В 2022-2024 годах миндортранс планирует увеличить финансирование транспортной реформы, завершить обособление, оптимизировать трамвайные маршруты и провести реформу билетного меню.

Где оградят от машин трамвайные линии в Челябинске в этом году — читайте в нашем материале.

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