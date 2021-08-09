Трамвайные пути в Челябинске оградят от машин столбиками, бордюрами и разметкой

Обособление - еще один шаг к метротрамваю. Фото: Андрей АБРАМОВ

В этом году в Челябинске отделят 21,6 км трамвайных линий в самых трафиковых точках города. По словам Александра Егорова, это необходимо, чтобы машины не препятствовали движению трамваев.

— Мы долго работали с Комитетом дорожного хозяйства Челябинска и на этот год разработали план обособления трамвайных путей, — сообщил Александр Егоров.

Зачем отделять трамвайные линии. Фото: презентация миндортранса Челябинской области

В 2021 году планируется обособить 21,6 км трамвайных путей. 9 км из них физическим способом (бортовым камнем) — на улицах Цвиллинга, Победы, Гагарина, Блюхера, Труда, Копейском шоссе. 11 км обособят разметкой — на Свердловском проспекте, Цвиллинга, Карла Маркса, Труда и Кирова. Это временное решение, заметил Егоров. 1,6 км путей особенно сложных отделят столбиками — на Свердловском проспекте, Труда и Победы.

— В будущем столбики и разметка будут заменены на физическое обособление, — добавил Егоров. — Дополнительно обособление будет обозначаться дорожными знаками над трамвайными путями, которые в том числе будут запрещать маневр на перекрестке.

На каких улицах отделят трамвайные пути. Фото: презентация миндортранса Челябинской области

Цель обособленных линий — повысить качество общественного транспорта и увеличить пассажиропоток. Как сообщил Александр Егоров, планируется увеличить поток пассажиров с 27 млн в год до 70. Еще одна задача — перейти к скоростному трамваю и сформировать задел под перспективный запуск метротрамвая.

Напомним, сегодня миндортранс озвучил, какие изменения произойдут в этом году с трамваями. Так, будет отремонтировано 27 остановок, разработан дизайн-код по наклейкам и листовкам в транспорте (новая ливрея для трамваев уже придумана), запущено 30 полунизкопольных вагонов. Также будет организована «зеленая волна» на проспекте Победы и отремонтированы трамвайные пути, чтобы езда была «бархатной».

На трамвайные остановки, обособление и светофорное регулирование Челябинску в этом году выделили субсидию 186 млн рублей.

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