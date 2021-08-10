Мать из Сатки, заморозившая свою трехлетнюю дочь, получила условный срок

Трагедия произошла во время празднования дня рождения младшей дочери, которой исполнился 1 год (фото: социальные сети)

Саткинский городской суд вынес приговор матери из Сатки, Светлане Кулешовой, трехлетняя дочка которой насмерть замерзла в неотапливаемых сенях собственного дома. 24-летняя женщина получила 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 3 месяца.

Трагедия произошла зимой 2020 года во время празднования дня рождения второй дочери, которой тогда исполнился годик. Как установило следствие, взрослые распивали спиртные напитки. Женщина ссылалась на то, что страшная дочь часто лунатила по ночам и самостоятельно зашла в ледяные сени, но выбраться не смогла.

— После распития спиртных напитков она уложила спать малолетнюю дочь, и, не убедившись, что она уснула, не заперев входную дверь, ведущую в сени дома, достоверно зная о том, что она может открыть дверь, выйти в сени дома без верхней одежды, учитывая, что температура воздуха на улице составляла от - 15 до -20 Сº, то есть не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий в виде смерти своего ребенка ввиду низкой температуры окружающей среды, легла сама на диван и уснула, — рассказали в суде.

Кулешова лишь отчасти признала свою вину. От дачи показаний она отказалась, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ «Никто не обязан свидетельствовать против себя».

Как писала ранее «Комсомолка», через несколько дней после гибели трехлетней дочки выяснилось, что в семье Кулешовой и ранее было аналогичный случай. Тогда бабушка и дедушка тоже насмерть заморозили своего несовершеннолетнего ребенка.

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