Дистанта не будет: Челябинская область готовится к новому учебному году

1 сентября совсем скоро! Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

— До 1 сентября — меньше трех недель. Идет приемка образовательных организаций к новому учебному году. Что смотри комиссия? Уточняю потому, что на совещании по подготовке региона к новому учебному году губернатор сказал: мелочей нет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

Сегодня основная задача — это своевременное завершение подготовки школ к новому учебному году. Здесь нет мелочей: это и готовность помещений, завершение ремонтов, противопожарная защита и, конечно, вопрос охраны здоровья школьников. Нельзя забывать и про готовность непосредственно к учебному процессу, включая обеспечение школ учебниками и всеми необходимыми методическими материалами.

— Я бы сказала, приемка в разгаре. Она началась 3 августа и завершится 20 августа. Мы сейчас в самом активном периоде. Принимаются, в первую очередь, общеобразовательные организации, школы, куда придут наши дети 1 сентября. Принимаются дошкольные учреждения, учреждения системы среднего профессионального образования. То есть все те, где, в первую очередь, у нас обучаются несовершеннолетние. Ну, и те, кто чуть-чуть постарше.

Родителей на линейку в День знаний пустят. Фото: Артем КИЛЬКИН

СВЕТ, ФАСАД, СПОРТПЛОЩАДКА

— Что смотрим?

— Смотрим разное. В первую очередь, выполнение предписаний надзорных органов, потому что по каждому предписанию есть план конкретных мероприятий со сроками. Во-вторых, смотрим общее состояние зданий, помещений — насколько внешне эстетически готовы они к началу учебного года. Потому что понятно, от того, в какую среду и окружение попадает ребенок, во многом зависит его моральный настрой на учебный процесс. Обязательно смотрим техническое состояние спортивных объектов, спортивного оборудования и инвентаря, потому что физическая культура — травмоопасный предмет.

Пищеблоки — немаловажный компонент организации учебного процесса. Насколько качественно готовы пищеблоки, настолько качественно будет готовиться еда. Тем более, что в этом году, как и в прошлом, начальная школа раз в день будет питаться бесплатно. Продолжится программа «Школьное молоко» — его получают наши младшие школьники. Ну, а обеспечить качественным питанием мы должны максимально всех школьников.

— Очень важный вопрос — безопасность детей.

— Нет мелочей там, где мы занимаемся воспитанием и обучением несовершеннолетних — губернатор абсолютно прав. Дети приходят в образовательную организацию, и в этот период коллектив школы полностью несет ответственность за их жизнь, здоровье, безопасность. Поэтому все, что касается физической защиты объекта — в приоритете. Плюс, важен вопрос санитарно-эпидемиологического благополучия: насколько соблюдаются все меры, обеспечивающие непроникновение в школу, детский сад, учреждение СПО или дополнительного образования инфекций. А еще и просто важно состояние здоровья беречь. Потому важна тема освещенности — это важный элемент безопасности образовательной среды. От кого, как горят лампы и какие это лампы, зависит состояние здоровья наших детей.

Правильная ли мебель, соответствует ли она росту и возрасту; и много других важных аспектов, которые невозможно игнорировать при приемке.

— Вопрос обеспеченности учебниками и учебно-лабораторным оборудованием — это ответственность школ.

— Да, ведь без этого невозможно организовать образовательный процесс. Учебники у нас бесплатные для всех детей; школьные библиотеки в достаточном количестве обеспечены ими; сейчас идет поставка новой партии по заказу, который делали весной — так происходит каждый год. 1 сентября дети получат все учебники в соответствии с тем учебным комплексом, по которому они обучаются.

— Всех волнует вопрос о дистанционном обучении. И детей, и родителей. На совещании по подготовке к новому учебному году губернатор отметил:

«Учебный процесс будет проходить у нас, в Челябинской области, в очном режиме. Мы не планируем переводить школы в дистанционный режим обучения. Коронавирусные ограничения, конечно, накладывают отпечаток на нашу работу, но система образования в регионе, в любом случае, должна работать четко, в надежном, плановом режиме».

Важно не только соблюдать «ковидный СанПиН», принятый летом прошлого года в дополнение к основному, но и вакцинироваться. В 32% общеобразовательных организаций в прошлом учебном году были очаги ковида. Но сейчас ситуация иная — есть вакцина.

— Да, есть средство защиты. Говорить нужно о нескольких направлениях. Первое — это исполнение того самого «ковидного СанПиНа», принятого федеральным Роспотребнадзором. В конце 2020 года действие правил было продлено до 31 декабря 2021 г. По сути, учебный год мы начнем в режиме ограничений, введенных ранее. Нет ничего нового. Это — одна линия.

За каждым классом рекомендовано закрепить помещение; избегать пересечения потоков детей в школе; нужно сократить число учеников, питающихся разом на одной перемене; под запретом остаются массовые мероприятия для большого количества человек. Школы должны чаще проводить уборку помещений, проветривать кабинеты. В достаточном количестве должны быть антисептики и дезинфицирующие средства. Утром нужно оценить общее состояние ребенка, измерить его температуру.

Второе направление — просвещение. Эта работа идет и со взрослыми, и с детьми в плане профилактики состояния своего здоровья. Речь о соблюдении режима дня — достаточного по количеству часов сна, прогулок на свежем воздухе, употребление витаминов. Все мы знаем, что нужно часто мыть руки, принимать душ, заниматься физкультурой. Собственно, все перечисленное — всегдашние рекомендации.

И, конечно, третье направление, которого не было в прошлом году, — это вакцинация. Ответственное отношение к собственному здоровью и здоровью своих близких, коллег от проникновения и распространения инфекции. Ну, или, как минимум, — гарантировать более легкое течение заболевания. В этом случае человек сохраняет работоспособность; ему не приходится долгое время проводить в больнице. А это все влияет на организацию учебного процесса. В прошлом году нам приходилось принимать дополнительные меры — у нас удлинялись каникулы, вводился дистант.

Очень не хотелось бы повторения ситуации прошлого года. У нас есть все возможности для того, чтобы купировать риски. Потому нужно вакцинироваться и беречь, прежде всего, себя, свое здоровье и здоровье окружающих.

Тема особенно важна для педагогического сообщества. Мы ведь несем ответственность за безопасность и здоровье детей. Потому должны сделать все для того, чтобы обстановка была рабочей, а процесс обучения — очным.

Первый замминистра образования и науки Елена Коузова привилась от коронавируса. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

УБЕЖДЕНИЕ, АГИТАЦИЯ, ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

— Как педагоги реагируют на призыв вакцинироваться?

— По-разному, не будем этого скрывать. Реагируют так же, как все граждане. Если смотреть статистику и изучать опросы населения, выясняется, что примерно треть россиян к вакцинации относится негативно или осторожно. Точно также и в системе образования. Потому наша задача в августе — все-таки изменить отношение к процедуре. Я вакцинировалась, поставила оба компонента. Вакцинирован министр образования и науки Александр Игоревич Кузнецов. Региональный минобр, к слову, привит почти на 80%. Вакцинирована моя семья — мы все — педагоги, отлично осознаем свой долг и обязанности.

Потому действуем убеждением и просвещением. Прививка — не панецея, и беречься нужно и после. Но это инструмент, который поможет нам избежать серьезного заболевания.

— Возможен ли вы выезд мобильных бригад для вакцинации в школы?

— Конечно. Это возможно и активно использовалась накануне старта летней оздоровительной кампании, когда педагоги и сотрудники лагерей отдыха вакцинировались. Из учебного года мы сразу перешли в лето, и нужно было оперативно организовать и этот процесс. Мы справились: у нас тесный контакт с региональным минздравом. Я знаю на примере ряда территорий активную работу по вакцинации педколлективов в школах. Это удобно и хорошо.

КСТАТИ

В Челябинскую область поступило более 787 тысяч доз вакцины (10 августа — еще 9,5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»). Провакцинировано 682 тысяч 680 человек. Это 43% от подлежащих вакцинации. Есть и аутсайдеры с точки зрения прививок: Златоуст, Миасс, Копейск, Троицк и Красноармейский район.

К 1 ноября текущего года Челябинская область должна достигнуть уровень вакцинирования в 80%. В этот показатель войдут и ревакцинированные.

— Не могу не спросить о линейках в День знаний. Они будут?

— Да. На свежем воздухе, если погода будет хорошей, и по классам, если будет прохладно и дождливо. Приглашаются родители: в хорошем самочувствии, в масках. Напомню о требовании социальной дистанции. В небольших по количеству детей школах праздник на свежем воздухе можно провести сразу для всех. В школах с большим числом детей линейку устроят для параллелей. Собственно, так оно всегда и было.

ДАВНО ЖДАЛИ ПРОГРАММУ

— Дай Бог, одолеем мы эту заразу, «приручив» ее так же, как и грипп. И во главе угла, как и прежде, будет тема развития региональной системы образования. На совещании у губернатора по новому учебному году был вопрос о вхождении региона в федеральную программу по софинансированию капитальных ремонтов сельских школ. Глава региона поручил руководителям муниципалитетов готовить проектно-сметную документацию, чтобы в 2022 г. претендовать на федеральные средства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

Прошу глав максимально ответственно отнестись к этой задаче. Будет конкурсный отбор на предоставление федеральных субсидий на ремонт школ. Значит, от нас должна быть предоставлена максимально качественная проектно-сметная документация, чтобы не было проблем при прохождении экспертиз и принятии решений о выделении в наш адрес соответствующих средств. При этом, коллеги, обозначаю особо, обращаясь к правительству, и к министерству образования, где необходима будет помощь муниципалитетам по подготовке ПСД, включая финансовую помощь, ее нужно будет оказать.

В рабочих поездках по региону губернатор старается побывать в местных школах. Фото: gubernator74.ru

— Действительно, тема для нас очень важная и своевременная — поручение президента России подготовить документацию для предоставления субсидии регионам для проведения капитальных ремонтах школьных зданий. Обращу внимание — именно школьных, но в перспективе, думаю, что эта тема будет развиваться.

Сейчас строятся современные школы, и другие, видя, какими могут быть условия для системы образования, хотят выглядеть так же и, главное, быть наполненными новым оборудованием. Сейчас на федеральном уровне готовятся документы, чтобы региона могли включиться в заявительную кампанию; мы анализируем нашу ситуацию.

Сразу скажу, что все данные берутся из информационных систем. Есть статистическая отчетность по особой форме, которую заполняют сами школы. Отчетность определяет потребность в таких капитальных ремонтах на начало учебного года. В области есть 45 школ, в которых требуется капитальный ремонт. Это, конечно, не все школы, но те, по которым есть понимание, какой объем средств на капремонт требуется; есть проектно-сметная документация, дефектная ведомость и т.д.

Это проект не одного года, будем и с остальными объектами, которые требуют ремонта, в него заходить. Изучим правила участия. Мы очень рады, что такой вариант решения важного вопроса есть. Мы пытались ремонтировать здания школ за счет региональных средств, но их на все не хватает, поэтому будем работать.

— Вам, министерству образования и коллегам из регионального минфина поручено заниматься этим вопросом. Приходится ли проводить ликбез с руководителями образовательных учреждений, чтобы разъяснять, на что нужно обратить внимание, какие документы предоставлять.

— Приходится. Но, в первую очередь, руководителям муниципалитетов. Потому что задачи — общие, ведь учредителям образовательных учреждений являются муниципальные органы власти. Конечно, есть вопросы. Потому что, например, не везде есть квалифицированные специалисты по подготовке проектно-сметной документации. На это требуются деньги. Конечно, мы никогда никому не отказываем в консультации, помощи, поддержке. И наши руководители знают в об этом.

— В минувшую субботу губернатор работал в Агаповском районе. Руководителю муниципалитета и администрации школы N1 поручено готовить ПСД для участия в федеральном отборе на софинансирование капремонта. Даются ли какие-то сроки для работы с документами?

— Работаем с колес. Федеральным минпросвещения определен срок — октябрь. Поучение президента есть, и все на своем уровне готовятся к его исполнению. Я уверена, у нас все получится. Не знаю, все ли объекты, которые требуют ремонта, войдут в программу сразу. Может, процесс разобьют по годам. Но процесс стартовал, и это замечательно.

ЧТО МЫ СТРОИМ

— От капремонтов — к стройке. Что мы строим в этом году?

— Мы строим, и очень активно. У нас сейчас в работе 22 объекта — это только школы. Беспрецедентное по объемам строительство начато по поручению губернатора, стройка рассчитана на три года. В этом году мы сдаем три школы — в Челябинске (микрорайон «Академ Риверсайд», готовность — более 93%), Верхнеуральск и Кунашак. Нет сомнений, что они будут сданы. Конечно, больше вопросов к строителям, но и мы помогаем, курируем. Потому что школа — это еще и оборудование, и учебники, и лицензирование. А дальше — разбивка по годам.

На что мне бы хотелось обратить внимание — на большую подготовительную работу к строительству. Нам иногда жители региона говорят: «Почему же вы не строите школу?». Чтобы возвести детский сад или школу нужна и проектно-сметная документация, и отвечающий всем требованиям земельный участок. Есть регламентные сроки, потому что планируется возвести объект для детей. Значит, и подход особый. А само строительство детского сада занимает примерно год, школы — около двух лет.

— Заканчивается лето, а летняя кампания — продолжается. Как отдыхается детям?

— До конца августа летняя кампания точно продлится, и даже захватит кое-где несколько дней сентября. Активно идут или завершаются третьи смены, стартуют четвертые смены. В лагерях также соблюдается антиковидное законодательство. Так что, работаем.

Лето для детишек на Южном Урале вышло классным! Фото: Евгения ГУСЕВА

КСТАТИ

По словам первого заместителя губернатора Ирины Гехт, на начало августа в лагерях отдохнули уже 147 тыс. К концу лета их станет 200 тыс. Эта цифра совсем чуть-чуть ниже показателя доковидных лет. Оздоровительная летняя кампания-2021 на Южном Урале будет полномасштабной.

В отдельных лагерях были единичные заносы коронавируса, и их быстро локализовывали. Помог режим обсервации, в которых работали все лето детские загородные оздоровительные учреждения.

Перед началом смены весь персонал лагерей сдавал ПЦР-тест. Всю смену взрослые находились в лагере, не покидая его территории. Родительские дни были отменены.

— Как отреагировали дети и родители на отмену родительских дней.

— Не было нареканий ни от одной стороны. Все были готовы. Родители мобилизовались и сложили детям в дорогу только нужные вещи и обувь. Дети особо не скучали: во-первых, из-за множества мероприятий; во-вторых, всегда можно связаться с мамой по мобильному, в соцсетях.

Накануне нового учебного года я хочу пожелать всем здоровья и сил. У нас много задумок и планов. Будет интересно!

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