Эксперт рассказал, откуда идет вонь на очистных в Челябинске

После возмущений губернатора на очистных появилась газоочистка Фото: кадр с видео

Сегодня, около трех часов ночи, на очистных сооружениях МУП ПОВВ на въезде в Челябинск зафиксировали экстремально разовые превышения по сероводороду. Простыми словам — запах канализации. Единая система мониторинга оценила загрязнение атмосферы как очень высокое.

Что стало причиной ЧП и откуда пошел запах, в Минэкологии сказать затрудняются.

— Они [МУП ПОВВ] не в нашем надзоре, — прокомментировал КП-Челябинск замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В региональной экологической общественной организации по контролю за чистотой воздуха «АнтиСМОГ» рассказали, что ни разу фиксировали превышений на очистных. Впрочем, сегодня активисты туда не выезжали.

Как писала ранее «Комсомолка», два года назад губернатор Алексей Текслер во время поездки в Металлургический район поморщился и поручил решить застарелую проблему. После этого в мэрии заявили о запуске опрыскивателя для нейтрализации запаха фекалий. Показать чудо-реагент и сами очистные наотрез отказываются, дескать объект режимный. В прошлом году суд обязал МУП ПОВВ реконструировать дурно пахнущие очистные на въезде в Челябинск. Работы обойдутся в 6,3 млрд рублей, еще 1,1 млрд — штраф.

Весной активисты «АнтиСМОГА» побывали на очистных.

— Меня удивило, что поставили газоочистку. Без всяких сарказмов: ездит техника, которая распыляет жидкость — лимонный концентрат для очистки воздуха, — рассказал замдиректора организации Евгений Маленкин. — Я могу с уверенностью сказать, что в разы снился неприятный запах, который был на въезде в город, когда гости к нам приезжали и эти ароматы вдыхали. Запах, конечно, остается. Думаю 100% избавиться невозможно в силу расположения очистных.

Смотреть видеосюжет Экскурсия на Челябинские очистные сооружения канализации

Активист поставил под сомнение, что источником запаха сероводорода может быть МУП ПОВВ, отметив, что на одну точку могут влиять 3-4 предприятия. Но при этом не исключает, что случившееся могло быть связано с технологическими процессами.

— «Хвосты», которые остаются после очистки бактериями, вот этот ил, складируется на «карты». Всего 34 карты. Запах идет от этих «карт». В самих ваннах никакого запаха нет — бактерии делают свою работу. Неприятный запах идет, когда ил — продукт переработки бактерий — достают и складируют на «карту». Когда он там лежит, он пахнет. Но на выходе стоков установлена газоочистка и эти карты опрыскиваются ароматической жидкостью. Нам сказали, что это «парфюм».

Связаться с МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска на момент публикации материала не удалось. Как только мы получим комментарий предприятия, мы его сразу опубликуем.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минэкологии рапортовало, что ситуация пришла в норму, наблюдается снижение концентрации сероводорода до 0.8 ПДК.

— Передвижные лаборатории не фиксируют превышений в жилых районах, выброс был разовый. Сейчас инспекторами регионального надзора проводятся рейдовые мероприятия. В настоящий момент жалобы жителей отсутствуют, — рассказал Виталий Безруков. — Все это было зафиксировано новейшей системой мониторинга воздуха с применением расчетов. Данные являются достоверными и открытыми для граждан в режиме онлайн. Данный факт говорит о том, что система работает и может предупреждать о возможном загрязнении заранее, помогая принимать оперативные меры.

Горожане в соцсетях жалуются на вонь, причем не только запах канализации. Мы собрали комментарии в популярных пабликах.

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