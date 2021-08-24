Жителя Челябинска, который дал ремня веселившимся под окнами девушкам, оштрафовали на крупную сумму

Мужчина в общении с дамами не церемонился Фото: кадр с видео

Мировой суд Калининского района поставил точку в громкой истории с челябинцем, который отхлестал ремнем девушек, веселящихся под окнами ранним утром в выходной день. На мужчину было составлено три протокола за побои (ст. 6.1.1 КоАП), а на девушек — за нарушение тишины (ст. 13.1 Закона Челябинской области).

— Мужчине выписали штрафы по 5 000 рублей, итого 15 000 рублей. Каждой девушке — по 1000 рублей, — рассказали в суде.

Напомним, 20 июня, это было воскресенье, в 6-м часу утра четыре девушки собрались под окнами дома в микрорайоне «Академ Riverside». Они курили кальян и танцевали. Музыку не включали, но видеокамера соседнего подъезда запечатлела громкий смех.

Примерно через час отдых прервал разъяренный мужчина с ремнем. Он выскочил из дома через дорогу. Двоих девушек он ударил по одному разу. Третьей, со словами: «Ты-то тут рядом живешь», отвесил несколько ударов.

По словам девушек, от ударов у них остались следы. Двоих спасло, что были в кожанной куртке и в пледе. Все побои были зафиксированы, девушки обратились в полицию.

— Мы первый раз видим его. Он не в моем дворе живет, а через дорогу. Мы стояли возле моего дома, — рассказала Анастасия.

— Он вышел на балкон, начал просто орать, что нас всех будет «иметь». Я ему сказала: «Давай выходи, раз такой герой», — рассказала Жанна.

В управляющей компании, которая обслуживает «Академ Riverside», заявили, что все могло бы закончиться куда благополучней, по крайней мере для мужчины, если бы он вместо ремня взял в руки телефон и позвонил в систему «Академ-безопасность» (225-48-28).

— Я не поддерживаю ни ту, ни другую сторону. Курить кальян — свинство, а дальше что будет? У нас, что страна третьего мира? Мы живем в России, в «Академе», новый центр Челябинска… Мне просто стыдно за то, что у меня живут такие жители или у них такие друзья, которые могут себе позволить такое в шесть утра. С полпятого мужчина пытался их успокоить с балкона, но, видимо, те не ушли и он решил их по-отцовски проучить. Не правильно так делать! — подчеркнул директор управляющей компании «Домоуправ-Челябинск» Артем Клименко.

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