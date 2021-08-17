Застройщик рассказал о судьбе гостиницы-долгостроя, где в прошлом году случился пожар

Изначально здание проектировали как гостиницу. В прошлом году там случился пожар Фото: "КП" Архив

В компании «Трест Магнитострой» рассказали о судьбе долгостроя на Свободы, 4, где в прошлом году случился пожар.

— Мы сдали его в декабре прошлого года, получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас мы переводим его в статус жилых помещений, после чего начнем продавать, — прокомментировал КП-Челябинск начальник отдела реализации недвижимости и маркетинга компании Кирилл Кочкин.

Он уточнил, что это будут квартиры. Отметим, что ранее шла речь об апартаментах. Первые три этажа (а всего их 16) отдадут под коммерцию.

Напомним, здание на Свободы, 4 долгое время стояло в законсервированном виде. К саммитам ШОС и БРИКС стройку возобновили. Там планировали построить гостиницу на 85 номеров категорий «люкс» и «стандарт». 30 июля там случился пожар — на третьем этаже вспыхнул утеплитель.

Кстати, недавно в Челябинске сдали еще один ШОСовский объект — отель Ibis на улице Лесопарковой. А вот что происходит на месте конгресс-холла «Крылья».

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