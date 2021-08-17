Компания Лакницкого намерена застроить территорию возле конгресс-холла в Челябинске

Сегодня территория возле конгресс-холла имеет крайне удручающий вид Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске выставили на публичные слушания документацию по планировке территории рядом с недостроенным конгресс-холлом на набережной Миасса. Инициатор — застройщик «Трест Апартаменты». Владелец компании — Сергей Лакницкий, он же совладелец известного в Челябинске «Треста Магнитострой».

Территория ограничена береговой полосы реки Миасс, улицами Братьев Кашириных, Российской, Чкалова, Свободы, Труда, Кирова и Береговой.

— Разработчику проекта организовать открытие экспозиции проекта 25 августа 2021 года в 13:00 в Доме архитектора (пр. Ленина, 41-а). Посещение экспозиции проекта возможно по понедельникам и средам с 13:00 до 15:00 до проведения собрания участников публичных слушаний, — говорится на сайте мэрии Челябинска.

Сами публичные слушания состоятся 16 сентября, начало в 13:30.

«Магнитострой» подробности проекта не комментирует.

Фото: cheladmin.ru

В документах на сайте администрации города значатся многоквартирный дом с парковкой на 53 места и дошкольной группой временного пребывания детей — речь идет о 16-этажном долгострое, который изначально возводили как гостиницу. Ранее мы писали, что с ним теперь. Также в проекте есть школа на 1100 мест возле креативного кластера Svoboda2, административные здания и многоуровневая стоянка. В документацию также включен недостроенный конгресс-холл.

«Магнитогострой» также не отказывается от планов возвести 55-этажный небоскреб на месте старых домов по улице Российской. А рядом построить дома различной этажности. Эксперты рынка недвижимости в разговоре с корреспондентом КП-Челябинск отметили, что амбициозные проекты по строительству небоскребов упираются в то, что в городе нет техники, способной тушить пожары на высоте больше 30 этажей.

На улице Российской, рядом с планируемым местом стройки, находится дома-объекты культурного наследия. Как рассказал краевед Юрий Латышев, это дома №80 и 106 — сейчас там живут люди. Еще одно здание — на Красноармейской, 31, исключенное из списка памятников, недавно сгорело.

Между тем, краеведа тревожит, что не решена судьба остальных частных домов на Российской, которые уже расселили. Так, в минувшие выходные сгорел дом №94. В мае вспыхнул дом №82 и пострадал соседний.

— Там создается криминальная ситуация. Администрация молчит, «Магнитострой» молчит, — возмущается краевед.

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