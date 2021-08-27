Билет в будущее: Алексей Текслер рассказал на Президиуме Госсовета об уникальности музейного проекта «Россия — моя история»

Губернатор Алексей Текслер в челябинском мультимедийном парке "Россия - моя история". Фото: gubernator74.ru

25 августа Президиум Госсовета обсудил меры по повышению качества общего образования в стране. На совещании под руководством Президента России Владимира

Путина, которое прошло в формате ВКС, работал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Образование, его развитие и совершенствование — это вопросы общенациональной повестки и один из ключевых государственных приоритетов, — сказал глава государства. — Они крайне важны для всего общества, для каждой российской семьи, для каждого человека. Нам нужно обеспечить справедливые, равные стартовые возможности для каждого ребенка, для раскрытия его талантов.

ТОНКИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ

Путин отметил, что многих педагогов и школьников задевает термин «услуга» по отношению к образованию. Если это людям неприятно по отношению к учительскому труду, если они считают, что слово обедняет смысл его высокой общественной значимости, подчеркнул президент, нужно подумать о том, чтобы это слово применялось бы только в бюджетно-финансовых документах.

С 1 сентября в штатном расписании школ в 10 регионах появится новая должность — советник директора по воспитательной работе. Есть в пилотном проекте и Челябинская область: к работе приступят 440 специалистов по внеурочной деятельности.

— Такие специалисты должны опираться на объединяющие всех нас гражданско-патриотические ценности. Вопросы воспитания и просвещения — это очень тонкие чувствительные вещи; здесь нельзя действовать как-то грубо или равнодушно. Нужно обладать не только глубокими знаниями, но и вкладывать душу. Процессы воспитания и обучения должны быть неразрывными, — подчеркнул глава государства.

ПОГРУЖЕНИЕ В АТМОСФЕРУ СОБЫТИЯ

Новые возможности в вопросе патриотического воспитания дает регионам уникальный федеральный проект мультимедийных исторических парков «Россия — моя история».

Губернатор Алексей Текслер на совещании пояснил, что в Челябинске парк открылся в сентябре 2019 года. Его основные посетители — школьники и студенты. В познавательной форме парк позволяет изучать историю страны и родного края, погружаясь в атмосферу ярких исторических событий, в том числе, с помощью виртуальной реальности. Скоро на площадке парка откроется выставка из собраний музея «Царское село». Редкие экспонаты расскажут, в том числе, о судьбе музея в годы Великой Отечественной войны.

Площадка парка «Россия — моя история» многофункциональна. Так, за два года уже более двух тысяч педагогов приняли участие в методических семинарах.

На Президиуме Госсовета шла речь об очной форме обучения в новом учебном году: ни одна дистанционная образовательная модель не заменит живого слова учителя. Глава Челябинской области Алексей Текслер ранее заявлял, что школы региона будут учиться в привычном формате.

«КАДРЫ СО СТРОЙКИ РАДУЮТ»

Развитие системы общего образования невозможно без строительства современных детских садов и школ. В Инстаграме глава региона отметил, что региональная власть «хорошо поработала», чтобы эту «большую стройку» запустить, найти средства. «Помогли нацпроекты, современные возможности финансирования. Для меня это личный вызов, ведь на встречах в муниципалитетах эта проблема звучит постоянно», — пишет Текслер.

В Сосновском районе, в пригороде Челябинска, еще недавно микрорайоны строили без социальной инфраструктуры. Для исправления положения в течение нескольких лет пять новых школ и семь новых детских садов появятся в микрорайонах «Твоя привилегия», «Вишневая горка», «Белый хутор», «Славино», «Парковый премиум», в Кременкуле.

«Кадры со стройки радуют, работа началась. Обязательно доведем до конца, как и другие проекты в области», — заявил губернатор.

Прямая речь

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Площадку парка «Россия — моя история» мы используем для профессиональной ориентации, профессиональных проб для детей, которые интересуются гуманитарной сферой, ИТ-технологиями. На базе парка реализуем проект «Билет в будущее». Также продвигаем ресурсы исторического парка через региональное отделение Российского движения школьников и Юнармии. Продолжим эту работу во взаимодействии с Министерством просвещения РФ.

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